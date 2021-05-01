Apple tarafından ülkemizde 2.799 TL’den satışa sunulan Final Cut Pro, video düzenlemeyle ilgilenen kullanıcıları ücretsiz ya da daha ucuz alternatifler aramaya itiyor. Biz de bu yazımızda DaVinci Resolve, Blender, Shotcut ve OpenShot gibi bazı alternatifleri ele alıyoruz.

Apple’ın geliştirmiş olduğu Final Cut Pro, kararlılık ve işlevselliği dolayısıyla video düzenleme konusunda sektörün en iyilerinden biri olarak tanınıyor. Profesyonel projelerde de sıkça tercih edilen Final Cut Pro, bu yazıyı yazdığımızda Apple tarafından 2.799 TL’den satılıyor. Final Cut Pro’nun bu fiyat etiketi ise kullanıcıları ücretsiz alternatif aramaya itiyor.

Piyasada Final Cut Pro’nun alternatifi olarak anılabilecek birçok uygulama mevcut. Alternatiflerin kararlılık düzeyleri tartışılabilir olsa da 2.799 TL ödemek istemeyen kullanıcılar için birçok yeterli opsiyon mevcut. Bu yazımızda Final Cut Pro’nun alternatifi olarak kullanabileceğiniz 7 uygulamadan bahsedeceğiz.

Final Cut Pro 'nun Kullanabileceğiniz Ücretsiz Alternatifleri:

iMovie

DaVinci Resolve

Kdenlive

Blender

Shotcut

OpenShot

HitFilm Express

Final Cut Pro ile aynı aileden olan iMovie:

Geliştiricisi: Apple

Apple’ın uyumlu tüm cihazlarında ücretsiz olarak sunduğu nispeten giriş seviyesi sayılabilecek bir uygulama olan iMovie, ücretsiz olmasına rağmen çoklu kanal çalışmaya izin veriyor. Özellikle Mac cihazlarında üst düzey performans gösteren iMovie, temel bir video montajı için gereken tüm özellikleri içinde barındırıyor. iMovie’nin Final Cut Pro’yla kıyaslandığında göze en çok parçan dezavantajı ise katman sayısının büyük projeler için yetersiz olması.

Uzmanlığı renk düzenleme olan DaVinci Resolve:

Geliştiricisi: Blackmagic

Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak çalışabilen DaVinci Resolve, piyasaya ilk çıktığında yalnızca renk düzenlemeye yarıyordu. Ücretli bir versiyonu olmasına rağmen ücretsiz sürümünde de video montajı için bekleneni verebilen DaVinci Resolve, temel çıkış amacı renk düzenleme olduğu için bir video montaj uygulamasının sunabileceği en iyi renk düzenleme opsiyonlarını vaad ediyor.

Başlangıç ve orta seviye için en iyi seçeneklerden biri Kdenlive:

Geliştiricileri: Jean-Baptiste Mardelle, Vincent Pinon, Nicolas Carion, Simon A. Eugster

Listemizin açık kaynak kodlu ve ücretsiz video düzenleme uygulamalarından biri olan Kdenlive, 2002 yılında ortaya çıktı. Tam profesyonel çalışmalar için yeterli olmasa da başlangıç ve orta düzey düzenlemeler için son derece yeterli olan Kdenlive, açık kaynak kodlu olduğu için geliştirilmeye daima açık bir uygulama. Yine de açık kaynak kodlu olmasıyla ilgilenmeyen kullanıcılar için uygulamanın geliştiricileri kararlı sürümleri düzenli olarak paylaşmaya devam ediyorlar.

Video düzenlemeyle 3B tasarımı aynı anda sunan Blender:

Geliştiricisi: Neo Geo

Açık kaynak kodlu video düzenleme uygulamaları arasında en popüler seçeneklerden biri olan Blender, Windows, Linux ve Mac’te çalışabiliyor. Ana odağı 3B modelleme olan Blender, video düzenleme işlevini bir eklenti olarak kullanıcılara sunuyor. Blender, görsel efekt tasarımcıları, modelleme yapan kullanıcılar ve sanatçılar için son derece yeterli ve en başarılı ücretsiz opsiyonlardan biri.

Editöryel video düzenlemeleri için Shotcut:

Geliştiricisi: Dan Dennedy

Listemizin üçüncü açık kaynak kodlu uygulaması olan Shotcut, Windows, Linux ve Mac’ta çalışabiliyor. Çok parçalı ve katmanlı video düzenleme konusunda bekleneni veren uygulamalardan biri olan Shotcut, hazır animasyon paketlerine yoğunlaşmak yerine görüntü düzenleme sürecinin rahatlamasına odaklanıyor. Diğer video düzenleme uygulamalarında bulunan hazır ayarları ve paketleri içermiyor olması bir dezavantaj olsa da Shotcut, editöryel video düzenlemeleri yeterli bir uygulama.

Hem ücretsiz hem de açık kaynak kodlu OpenShot:

Geliştiricisi: Jonathan Thomas

Ücretsiz ve açık kaynak kodlu olmasına rağmen 3B modellemeye kadar birçok şaşırtıcı özelliği bulunan OpenShot, açık kaynak kodlu olduğu için aktif olarak gelişmeye devam eden bir uygulama. Windows, Linux ve Mac’te sorunsuz olarak çalışabilen OpenShot, video düzenleme konusunda kendini geliştirmek isteyen editörler ve orta seviyede video düzenleyen kişiler için gayet işlevsel bir uygulama. Fakat işler profesyonele döndüğünde OpenShot’ın yetersiz kalabileceği noktalar olabilir.

YouTube’a içerik üretenler için işleri kolaylaştıran HitFilm Express:

Geliştiricisi: FXhome

YouTube’a içerik üreten kullanıcılar için oldukça iyi bir seçenek olan HitFilm Express, içerisinde onlarca hazır şablon ve geçiş efekti bulunduruyor. 2B ve 3B içerikleri başarılı bir şekilde harmanlayabilen HitFilm Express, Windows ve Mac’ta sorunsuz olarak çalışabiliyor. Uygulamanın dezavantajlarından en dikkat çekeni ise format desteğinin diğer uygulamalara göre daha kısıtlı olması.

Bu yazımızda Final Cut Pro’ya alternatif ve ücretsiz bazı uygulamaları sizler için derledik. Siz de Final Cut Pro’ya alternatif olabilecek ücretsiz uygulama önerilerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.