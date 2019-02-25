Kullanıcı kitlesi olarak gençleri seçen Elephone, yeni akıllı telefonunu satışa çıkardı.

Akıllı telefon sektörü oldukça çeşitlendi. En büyük yarış ise akıllı telefon şirketlerinin duyurduğu bütçe dostu telefonları arasında sürüyor. Elephone ise fiyat/performans cihazları üreterek bu yarışta galip gelen olmak için çabalıyor. Yeni uygun fiyatlı akıllı telefon A6 Mini ile Elephone, genç kullanıcıları hedefliyor.

Fiyatına göre oldukça büyük 5,71 inçlik, 1520x720 çözünürlükte, su damlası çentikli ve kıvrımlı bir ekrana sahip olan Elephone A6 Mini, gücünü MediaTek Helio A22 yonga setinden alırken 4 GB RAM'e ve 32 GB MicroSD ile (64 GB'a kadar) artırılabilir depolama kapasitesine de sahip. Kullanıcılara Uzay Mavisi, Altın Sarısı, Siyah ve Gradient Lumia olmak üzere toplam 4 renk seçeneği sunulacak.

Arka tarafında 16 MP çözünürlüğünde ana kameraya, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörüne ve ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına sahip olan Elephone'un yeni bütçe telefonu, parmak izi okuyucusunu sağ tarafta, güç tuşunun altında bulunduruyor.

Cihazın 3.180 mAh kapasitesindeki bataryası fiyatına göre oldukça büyük. Normal kullanımda cihazın 2-3 gün, yüksek performanslı (oyun vb.) kullanımda ise cihazın 6-7 saat çalışabileceğini söyleyen Çinli şirket, fiyatına göre oldukça başarılı Elephone A6 Mini cihazını 119,99 dolardan satışa çıkarmış durumda.