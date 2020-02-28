Efsane Fizikçi Freeman Dyson, 96 Yaşında Hayata Veda Etti

Matematik ve fizik alanlarında büyük başarılara imza atmış bilim insanı Freeman Dyson, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi İleri Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan bir basın açıklamasıyla duyurulan Dyson, özellikle elektrodinamiğe olan katkılarıyla tanınıyordu.

İngiltere doğumlu matematikçi ve fizikçi Freeman Dyson, Richard Feynman tarafından icat edilen kuantum elektrodinamiğinin üç versiyonunu birleştirmesiyle tanınıyordu. Kızı Mia Dyson tarafından hayatını kaybettiği bildirilen Dyson, evli ve 6 çocuk babasıydı.

Dyson'un renkli bir kariyeri bulunuyordu. Efsane fizikçi, Cambridge Üniversitesi'nde matematik lisans derecesini almak amacıyla II. Dünya Savaşı'nda Kraliyet Hava Kuvvetleri için sivil bilim insanı olarak çalışmıştı.

Doktorasız profesör:

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Cornell Üniversitesi'nde lisansüstü çalışmalarına devam eden Dyson, hiçbir zaman resmi olarak doktora almamış olmasına rağmen aynı üniversitede profesör oldu.

Dyson, çeşitli fiziksel ve matematiksel problemler üzerinde çalıştı; nükleer reaktörler, katı hal fiziği, ferromanyetizma, astrofizik ve biyoloji (fikirlerinden biri Dyson Sphere olarak biliniyor) bunlardan bazılarıydı. Profesör, bir Star Trek bölümünde bile yer almıştı. Max Planck Madalyası ve Templeton Ödülü'nü kazanan efsane fizikçi, 'Evreni Rahatsız Etmek' ile 'Asi Olarak Bilim İnsanı' gibi sık sık alıntılanan kitaplar yazdı.

Siyasetle de yakından ilgilendi:

Dyson, ilerleyen senelerde uzmanlığını çevreleyen siyaseti takip etmekten de geri kalmadı. Profesör, özellikle Obama yönetiminin İran ile olan nükleer anlaşmasını destekleyen 29 bilim insanından biri olarak biliniyordu. Bunun yanında 1967 yılında gerçekleşen Vietnam Savaşı sırasında nükleer silah kullanımı konusunda askeri danışman olarak görev aldı.

2009'da iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel tahminler hakkındaki şüphelerini dile getirdikten sonra New York Times'ta uzun bir makalenin konusu oldu. Dyson, 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsız haber radyosu NPR'ye yaptığı "İklim felaketlerinin gerçek olmadığını söylemiyorum, sadece onları nasıl önleyeceğimizi bilmediğimizi söylüyorum" açıklamasıyla oldukça tepki aldı ancak bu inanca bağlı kaldığını her fırsatta dile getirdi. Bilim ve popüler kültüre yaptığı katkılar herkesçe bilinen Dyson, uzun yıllar boyunca çalışmaya devam etti.