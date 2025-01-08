Flank Espor Ödülleri Geldi Çattı: Esporun Enleri 13 Ocak’ta Ödüllerine Kavuşacak!

13 Ocak'ta ESA Arena'da düzenlenecek olan Flank Espor Ödülleri'nde 20 farklı kategoride bu yılın enleri seçilecek.

Flank Espor Ödülleri, bu yıl espor dünyasının en iyilerini ödüllendirmek için 13 Ocak Pazartesi günü ESA Espor Arena’da düzenlenecek. Esporun yıldızları, profesyonel oyuncular, takımlar ve içerik üreticileri, bu prestijli gecede bir araya gelerek yılın enleri arasında taçlandırılacak.

Bu yılın kazananlarını belirlemek için Flank takipçileri ve uzman jüri üyeleri ortaklaşa çalışıyor. Halk oylamasında en çok oy alan aday 2 puan, ikinci sıradaki aday ise 1 puan kazanacak. Jüri üyelerinin puanları da eklenerek toplamda en yüksek puanı alan adaylar, 20 farklı kategoride ödüllerine kavuşacak.

Oylamaya siz de katılabilirsiniz

Ödül töreninde “Yılın En İyi Oyuncusu”, “En İyi Takım”, “Yılın İçerik Üreticisi” gibi kategorilerde kazananlar ilan edilecek. Oy kullanmak isteyenler buradan oylarını kullanabilirler.

Flank Espor Ödülleri; espor ekosistemini güçlendirmek, sektördeki başarıları öne çıkarmak ve topluluğu bir araya getirmek amacıyla düzenleniyor. Bu özel etkinlik, ülkemizin espor dünyasında iz bırakan isimleri bir araya getirerek unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapacak.

Etkinlikte birçok değerli marka yer alacak

Etkinlik aynı zamanda birbirinden değerli sponsorlara da ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin detayları ise şu şekilde: