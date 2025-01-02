Yapay zekâ ile oluşturulan Twitch yayıncısı Neurosama, platformun Hype Train etkinliğinde rekor kırdı. Rekorun önceki sahibi, ünvanını yeniden kazanmaya yemin etti.

Yapay zekâ ile üretilen bir Twitch yayıncısı olan Neurosama, ilginç bir rekora imza attı. Neurosama, Twitch'in sevilen etkinlikleri arasında yer alan "Hype Train"de rekor kırdı. Yapay zekâ, böylelikle gerçek yayıncıların önüne geçmiş oldu.

Hype Train, Twitch'teki yayıncılar için oldukça önemli. Bu etkinliği basitçe anlatalım; topluluk üyeleri, bir araya geliyorlar ve sevdikleri bir yayıncıyı tabiri caizse ödüle boğuyorlar. Bu etkinlik sırasında üyeler, destekledikleri yayıncıya hızlı bir şekilde abone oluyor, onları takip ediyor, başkalarına abonelikler hediye ediyor, 100 veya yüksek miktarlarda Bit ile Cheer gönderiyorlar. İşte Neurosama, bu etkinlikte rekor seviyeye ulaştı.

Neurosama, 111. seviyeye kadar yükselmeyi başardı

Neurosama, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yayında Hype Train'in 111. seviyesine kadar ulaşmayı başardı. Yapay zekâ, bu süreçte on binlerce izleyici sayısına ulaştı. Rekor kırılıp yayın sona erdiğinde, 143 bin 844 aboneye ulaşılmıştı. Takipçi sayısı ise 700 bin seviyelerine kadar ulaştı. Bu rakamların düşük olduğuna bakmayın; Hype Train'deki esas amaç, hızlı bir yükseliş yaşanabilmesi.

Twitch'in Hype Train rekoru, yapay zekâ tarafından ele geçirilmeden önce Pirate Software ismiyle de bilinen geliştirici Jason Thor Hall'a aitti. 2 Nisan 2024'te bir yayın açan Jason Thor Hall, yayın sırasında 54 binden fazla abone ve 8 milyonun üzerinde bit toplamıştı. Hype Train rekorunu kaybeden Jason Thor Hall, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve 1 Nisan'da bununla ilgili bir yayın açacağını, rekoru yeniden kıracağını söyledi. Bakalım bu iddia gerçek olacak mı...