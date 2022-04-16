Geçtiğimiz aylarda ekranlara geri dönen Flash TV, kayyum sürecine girmesinden ve ortaklar arası anlaşmazlıktan dolayı yayın hayatını tekrar sonlandırdığını duyurdu. Ayrıca kanalın isminin ve logosunun da değiştiği gelen haberler arasında yer aldı.

Tuhaf ve renkli programları, dizileri ve içerikleriyle Türkiye’nin hafızasına kazınan televizyon kanalı Flash TV, 1992’de başladığı yayın hayatını 2019 yılında durdurmuştu ve sevenlerini üzmüştü. Ancak geçtiğimiz yıl ortaya çıkan haberler, Flash TV’nin tekrar ekranlara döneceğini ve popüler kanalın eski formata benzer şekilde ağırlıklı olarak eğlence programlarına yer vereceğini göstermişti.

Bunun yanı sıra kanalın yayın hayatına başlamadan önce logosunun yayınlandığını; bu logonun da DC çizgi romanlarının sevilen karakteri Flash’ın sembolüne benzerlik gösterdiğini aktarmıştık. Ayrıca 2 yıl aranın ardından 2021’in ekim ayında ekranlara geri dönen kanalda oldukça ilginç programların yer aldığını da sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise gelen haberler, popüler kanalın bir kez daha yayın hayatını sonlandıracağını ve ismini değiştireceğini gösterdi.

Kayyum atanması ve ortaklar arası anlaşmazlıklar Flash TV’yi bitirdi

Haberlere göre kanalın ocak ayında hayatını kaybeden patronu Ömer Ziya Göktuğ ve kardeşi Mehmet Emin Göktuğ arasında bir anlaşmazlık vardı. Mehmet Emin Göktuğ, kanalın hisselerinin yarısının kendisine ait olduğunu söylemiş ve bu durumu yargıya taşıyacağını bildirmişti. Bunun ardından ise 16 mart günü kanala kayyum atanmıştı.

İşte bunların ardından 15 Nisan günü kanalın yayın hayatına son verildiği duyuruldu. Flash TV tarafından yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ’un ölümü sonrası kanalın gerekli yönetim organlarından yoksun kaldığı için kayyım sürecine girdiği, ortaklar arasında anlaşmazlığın çıktığı ve yayıncılık lisansının yenilenemediği; bu nedenlerden dolayı da yayın hayatının bittiği ifade edildi.

Kanalın yeni adı Flash Haber TV oldu

Ek olarak kanalın adının değiştiği de gelen haberler arasında yer. Açıklamalara göre Flash TV’nin adı bugünden itibaren Flash Haber TV olarak güncellendi. Logonun da değiştiği görülürken kanaldan gelen açıklama şu şekildeydi: “Anayasal haber hakkı alma çerçevesinde, her fikir ve kuruma eşit mesafede, tarafsız ve özgür yayıncılık prensipleri ile dünyada ve ülkemizde gelişen olaylar, şeffaf, yalın ve doğru şekilde artık Flash Haber TV’de.”