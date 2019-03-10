Platform, bünyesindeki lisanslı fotoğrafların korunması için yeni önlemler aldı.

Flickr, Creative Commons (Yaratıcı Ortaklar) lisansı altında, platforma yüklenen fotoğrafları korumak için fazladan önlemler alıyor. Platform, 12 Mart’ta ücretsiz kullanıcıları için geliştirdiği yeni politikasını kullanıma sunacak, gelecek olan yeni özellikle birlikte ücretsiz kullanıcılar en fazla 1.000 fotoğrafı kaydedebilecekler. Ancak bunların için CC lisanslı fotoğraflar dahil olmayacaktı.

Ürün Başkan Yardımcısı Andrew Stalden yaptığı açıklamada, platformun tüm CC lisanslı fotoğrafların dokunulmazlığının kaldıracağını söyledi. Ayrıca Flickr, yeni ücretsiz katman politikasından asla etkilenmemelerini sağlamak için ölen üyelerin sahip olduğu hesapları da düzenleyecek. Kullanıcının Pro üyeliğinin süresi dolsa bile, herkese açık olan içerikleri “anma” hesabında kalmaya devam edecek.

Ayrıca kullanıcılarda, hiç kimsenin devralmadığı ve korunması gereken hesapları platforma bildirebilecek. Lisans değişikliği aracında da değişiklik yapılan Flickr’da bundan sonra kullanıcılar, içeriklerinin lisanslarını istedikleri zaman değiştirebilecekler.