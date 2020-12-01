FM21 Touch Android Tablet ve iPad İçin Yayınlandı

FM21 Touch, iPad ve Android tabletler için yayınlandı. Oyun, mobil sürüme kıyasla bazı geliştirmeler sunsa da fiyatıyla oyuncuları pek de memnun edemeyecek gibi görünüyor.

Football Manager 2021 ya da kısaca FM21; PC, Mac, iOS ve Android için yayınlandıktan yalnızca bir hafta sonra iPad ve Android tabletler için Football Manager 2021 Touch, Xbox için ise Football Manager 2021 yayınlandı. Böylece FM serisi, 13 yıl aranın ardından Xbox platformuna geri dönmüş oldu.

Football Manager 2021 Touch’ın Football Manager 2021 Mobile’dan en büyük farkı daha iyi grafiklere, takım raporlarında daha fazla analize, daha fazla öğeye, iyileştirilmiş bir eşleştirme motoruna sahip olması. Ancak bundan fazlasının da olduğunu söyleyelim.

Football Manager, 13 yıl sonra yeniden Xbox'ta

Football Manager 2021 Touch, orijinal Football Manager 2021 ile karşılaştırıldığında daha çok Football Manager 2021 Mobile’a yakın bir deneyim vadediyor olsa da fiyat noktasında daha çok PC sürümüne yaklaştığını söyleyebiliriz.

Football Manager 2021 Touch destekleyen iPad modelleri

iPad Air 1

iPad Air 2

iPad Air (2019)

iPad Air (2020)

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4 (2015)

iPad mini (2019)

iPad Pro 9.7 (2016)

iPad Pro 10.5 (2017)

iPad Pro 11 (2018 )

iPad Pro 11 (2020)

iPad Pro 12.9 (2018)

iPad Pro 12.9 (2020)

iPad (2017)

iPad (2018)

iPad (2019)

iPad (2020)

Football Manager 2021 Touch destekleyen Android tablet modelleri

Asus Zenpad 3S 10 Z500KL

Google Pixel C

HTC Nexus 9

Huawei MediaPad M3 8.4

Huawei MediaPad M5 8

Huawei MediaPad M5 10

Huawei MediaPad M5 10 Pro

Huawei MediaPad T5

Nvidia Shield Tablet

Nvidia Shield Tablet LTE

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) T580, T585

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) P580, P585

Samsung Galaxy Tab A 10.5

Samsung Galaxy Tab A 2019 8

Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1

Samsung Galaxy Tab S2 8.0

Samsung Galaxy Tab S2 9.7

Samsung Galaxy Tab S3 9.7

Samsung Galaxy Tab S4 10.5

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7 +

Xiaomi MiPad 4

Football Manager 2021 Touch fiyatı