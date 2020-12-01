FM21 Touch Android Tablet ve iPad İçin Yayınlandı

Football Manager 2021 ya da kısaca FM21; PC, Mac, iOS ve Android için yayınlandıktan yalnızca bir hafta sonra iPad ve Android tabletler için Football Manager 2021 Touch, Xbox için ise Football Manager 2021 yayınlandı. Böylece FM serisi, 13 yıl aranın ardından Xbox platformuna geri dönmüş oldu.
Football Manager 2021 Touch’ın Football Manager 2021 Mobile’dan en büyük farkı daha iyi grafiklere, takım raporlarında daha fazla analize, daha fazla öğeye, iyileştirilmiş bir eşleştirme motoruna sahip olması. Ancak bundan fazlasının da olduğunu söyleyelim.
Football Manager, 13 yıl sonra yeniden Xbox'ta
Football Manager 2021 Touch, orijinal Football Manager 2021 ile karşılaştırıldığında daha çok Football Manager 2021 Mobile’a yakın bir deneyim vadediyor olsa da fiyat noktasında daha çok PC sürümüne yaklaştığını söyleyebiliriz.
Football Manager 2021 Touch destekleyen iPad modelleri
- iPad Air 1
- iPad Air 2
- iPad Air (2019)
- iPad Air (2020)
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPad mini 4 (2015)
- iPad mini (2019)
- iPad Pro 9.7 (2016)
- iPad Pro 10.5 (2017)
- iPad Pro 11 (2018 )
- iPad Pro 11 (2020)
- iPad Pro 12.9 (2018)
- iPad Pro 12.9 (2020)
- iPad (2017)
- iPad (2018)
- iPad (2019)
- iPad (2020)
Football Manager 2021 Touch destekleyen Android tablet modelleri
- Asus Zenpad 3S 10 Z500KL
- Google Pixel C
- HTC Nexus 9
- Huawei MediaPad M3 8.4
- Huawei MediaPad M5 8
- Huawei MediaPad M5 10
- Huawei MediaPad M5 10 Pro
- Huawei MediaPad T5
- Nvidia Shield Tablet
- Nvidia Shield Tablet LTE
- Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) T580, T585
- Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) P580, P585
- Samsung Galaxy Tab A 10.5
- Samsung Galaxy Tab A 2019 8
- Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1
- Samsung Galaxy Tab S2 8.0
- Samsung Galaxy Tab S2 9.7
- Samsung Galaxy Tab S3 9.7
- Samsung Galaxy Tab S4 10.5
- Samsung Galaxy Tab S5e
- Samsung Galaxy Tab S6
- Samsung Galaxy Tab S7
- Samsung Galaxy Tab S7 +
- Xiaomi MiPad 4
Football Manager 2021 Touch fiyatı
PC için 249 TL, mobil için ise 89 TL fiyat etiketine sahip olan Football Manager 2021, “Touch “ sürümünde hem App Store hem de Play Store’da 189,99 TL’lik fiyat etiketine sahip. FM serisinin oldukça tutkulu hayranları olduğundan pek çok oyuncunun oyunu satın alıp keyifle oynayacağını düşünsek de bir mobil oyun için 189,99 TL’lik fiyat etiketinin ne kadar normal karşılanabileceğinin yorumunu siz değerli okuyucularımıza bırakıyoruz.