Football Manager 2021 Tüm Platformlar İçin Yayınlandı

Futbolu oynamayı değil yönetmeyi sevenlerin oyunu Football Manager 2021, tüm platformlar için yayınlandı. FM21, PC sürümü için kabul edilebilir bir fiyat etiketine sahip olsa da mobil sürümünün fiyat etiketi pek çok oyunseveri üzebilir.

Mücadeleyi sahanın içinde değil kenarında yönetmek isteyenlere hitap eden Football Manager serisinin en yeni oyunu olan Football Manager 2021 ya da kısa adıyla FM21, an itibarıyla Epic Games Store, Steam, App Store ve Google Play’de yayınlanmış durumda.

PC, Mac, iOS ve Android kullanıcıları için yayınlanacak FM21 Touch, FM21 Xbox sürümü ile birlikte 1 Aralık tarihinde kullanıcılara sunulacak. FM21’in Nintendo Switch sürümü ise 2020 sona ermeden oyunseverler ile buluşmuş olacak.

FM21, PC'de 249 TL, mobilde 79 TL fiyata sahip

FM21’i ister Epic Games Store’dan ister Steam’den satın alın, 249 TL’lik bir fiyat etiketiyle karşılaşacaksınız. FM21 Demo, tüm oyunseverlere ücretsiz olarak sunulurken; FM21 oyun içi editör, 24 TL fiyat etiketine sahip.

Google Play ya da Apple Store’dan indirebileceğiniz FM21 Mobile ise 79,99 TL’lik bir fiyat etiketiyle mobil oyuncuların beğenisine sunuldu. Bir mobil oyun için düz hesap 80 TL’lik bir ücretin ne kadar kabul edilebilir olduğunu ise siz değerli okuyucularımızın değerlendirmesine bırakıyoruz.

Eğer Epic Games Store ya da Steam üzerinden FM21 Beta sürümüne katıldıysanız, oyunun orijinal sürümünü yüklemek için Steam ya da Epic Games Store’u kapatıp yeniden başlatmanız gerekiyor.