Türkiye'de de çok sayıda takipçisi bulunan Juventus'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Instagram'da 250 milyon takipçiye ulaşan ilk isim olmayı başardı.

Futbolun en büyük yıldızının kim olduğu konusunda futbolseverler uzun zamandır büyük bir tartışma içinde. Bu tartışmanın taraflarından biri Barcelonalı Lionel Messi, biri de Juventuslu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Instagram'da ise tartışmasız bir numara.

Portekizli yaşayan efsane, sosyal medya platformu Instagram'da bir rekor kırarak 250 milyon takipçiye ulaştı. Böylece platformdaki en çok takipçiye sahip kişi ünvanını da pekiştirmeyi başaran futbolcu, bir kez daha tarihe geçti.

Messi ile büyük fark

Instagram'da Cristiano Ronaldo'dan sonra en çok takipçisi olan isimler sırasyıla, 213,9 milyon takipçisi olan şarkıcı Ariana Grande, 209 milyonla oyuncu Dwayne "The Rock" Johnson, 207,1 milyon takipçi ile Kylie Jenner ve 200,6 milyon takipçiyle Selena Gomez oldu.

Cristiano Ronaldo'nun sahadaki en büyük rakibi olan Lionel Messi ise sosyal medyada rakibinin oldukça arkasında kaldı. Messi'nin takipçi sayısı 174,5 milyonda kaldı. C. Ronaldo'nun sosyal medyada daha başarılı olduğu ortaya çıkmış oldu.

Portekizli yıldızın yılbaşında ailesi ile birlikte yaptığı ev partisi paylaşımı da Instagram'da en çok beğenilen yılbaşı paylaşımlarından biri oldu. Bu paylaşıma 7 milyondan fazla kişi beğeni gönderdi.

Sosyal medyadan bir servet kazanıyor

Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyadaki takipçileri, ünlü yıldız için takımından aldığı maaşın bile ötesinde bir kazanç sağlıyor. İtalyan ekibi Juventus ile yıllık 30 milyon euro için anlaşan yıldız oyuncunun, bir yıldaki Instagram kazancının ise 50 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, bir başka efsane Maradona'nın ölümünün ardından yaptığı paylaşımla da yaklaşık 20 milyon beğeni almıştı. Ülkemizde de çok sevilen başarılı futbolcunun daha uzun süre Instagram'da zirveyi bırakması beklenmiyor.