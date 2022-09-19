Ford Otosan, Türkiye'nin ilk yerli ve yüzde 100 elektrikli kamyonunu tanıttı. 300 kilometre menzil sunan kamyon, lojistik sektöründe dengeleri değiştirebilir.

ABD merkezli otomobil devi Ford'un Türkiye ayağı olarak çalışmalarını sürdüren Ford Otosan, Hannover'da gerçekleştirilen Uluslararası Ticari Araç Fuarı (IAA) etkinlikleri kapsamında yeni kamyonunu tanıttı. Elektrikli motora sahip olan kamyon, Türkiye için de oldukça önemliydi. Zira bu ağır ticari araç, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli kamyonu olarak tarihe geçti. Ford Otosan, aracın Türkiye'de geliştirildiğini ve yine Türkiye'de üretileceğini açıkladı.

Otomobil endüstrisindeki elektrik dönüşümünü benimseyen Ford, ticari araçları için de özel çalışmalar sürdürüyor. Hatta bundan bir süre önce de Türkiye'de üretilecek elektrik motorlu E-Transit Custom'ın tanıtıldığından bahsetmiştik. Şimdiyse Ford Otosan, işleri bir adım daha ileriye götürmüş durumda. Zira Türkiye'nin ilk yerli elektrikli kamyonu, tüketiciye benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte bu kamyonun tasarımına ve teknik özelliklerine bakalım.

Karşınızda Ford Otosan'ın elektrikli kamyonu

Ford Otosan tarafından yapılan açıklamaya göre yüzde 100 elektrikli kamyon, 300 kilometre menzil değerine ve 500 beygir güce sahip. Ultra sessiz bir yapıya sahip olan 2,5 metrelik kabin genişliği değeriyle gelen kamyon, içten yanmalı versiyonları ile kıyaslandığında çok ciddi anlamda yakıt tasarrufu sağlıyor. Öte yandan; bu kamyonun bakım masraflarının da oldukça düşük olacağı belirtiliyor. Bunun nedeni, elektrik motorlu araçların genel anlamda daha az parçaya sahip olması. Yani otomobillerdeki durum, yüzde 100 elektrikli kamyonlarda da kendini göstermiş durumda.

Ford'un 2040 vizyonunda kilit rol oynayacak

Ford'un yüzde 100 elektrikli ve Türkiye için elektrikli olan yeni kamyonu, şirket için kritik bir önem arz ediyor. Öyle ki bu kamyon, şirketin 2040 yılı için hedeflediği sıfır emisyon vizyonunun önemli bir parçası olacak. Bunun öncül bir parçası olarak; şirket 2030'a geldiğimizde sattığı her kamyonun yarısının elektrikli olmasını istiyor. İşte bugün tanıtılan kamyon, bu planın yere getirilmesini sağlayacak kilometre taşı olacak.

*Temsili görsel.

Tanıtılan elektrikli kamyonla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan oldu. Serhan Turfan, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz elektrikli kamyonumuz ile sadece geleceğin ağır ticari endüstrisine yönelik vizyonumuzu değil, tasarım ve teknoloji anlamındaki lider konumumuzu da sizlerle paylaşıyoruz. Bugün yerli motor, şanzıman ve aks ile bir aracın tüm aktarma organlarını geliştiren ve üreten sayılı markalardan biriyiz. Generation F adı altında başlattığımız sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojileri kapsayan dönüşüm için mevcut gücümüzden destek ve ilham alarak ilerliyoruz. 2030’da Avrupa’daki satışlarımızın yarısının sıfır emisyonlu araçlardan sağlamayı 2040’ta tüm operasyonlarımızda portföyümüzün sıfır karbon emisyonlu araçlardan oluşmasını hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için de bugün ürün geliştirme ve mühendislik yetkinliklerimizin sonucu olan Ford Trucks’ın ilk elektrikli kamyonu ile karşınızdayız.

Ford'un ilk yerli ve elektrikli kamyonu ile ilgili çok daha detaylı bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak Uluslararası Ticari Araç Fuarı 25 Eylül'e kadar devam edecek ve Ford Otosan da bu süreçte açıklamalarını sürdürecek. Kamyonla ilgili yeni bilgiler geldikçe, bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz...

Ford Otosan, bu kamyonla Tesla Semi'ye rakip olacak!

Ford Otosan, yüzde 100 elektrikli kamyonu ile ABD'li otomobil üreticisi Tesla'ya da rakip olmuş oldu. Zira Tesla, bundan yıllar önce tam otonom sürüş sistemine sahip olan yüzde 100 elektrikli kamyonu Semi'yi tanıttı. Ancak bu kamyon, bugün hala piyasaya sürülmüş durumda değil. Eğer Ford Otosan elini çabuk tutar ve yüzde 100 elektrikli kamyonunu Semi'den önce piyasaya sürebilirse, bu kategoride alanında tek olabilir...