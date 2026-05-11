Ford, Park Hâlindeyken Kaza Riskini Algılayıp Kendi Kendine Hareket Eden Otomobil Geliştiriyor

Ford tarafından yapılan bir patent başvurusu, şirketin park hâlindeyken kaza riskini algılayıp kendi kendine hareket eden bir otomobille karşımıza çıkabileceğini gösterdi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomobil teknolojileri gün geçtiktçe daha da iyi hâle geliyor. Tabii ki burada en önemli konulardan biri kazaları önlemek. Araç hareket ederken kazaları hem sizin dikkatiniz hem de aracın teknolojileri nedeniyle önleyebilirsiniz ancak arabanız park hâlindeyken yaşanan kazaların önüne geçmek imkânsızdır.

İşte Ford da tam olarak bu konuda işimize yarayacak bir teknoloji üzerinde çalışmaya başladı. ABD merkezli otomobil devi, park hâlindeki araçları korumayı amaçlayan bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu.

Aracınız, park hâlindeyken olası kazaları algılayıp kendi kendine hareket edebilecek

Bu patent, park hâlindeki bir aracın etrafındaki tehditleri izlemek için tasarlanmış bir "Hareket Eden Nesneleri Algılama Sistemi"ni tanımlıyor. Bu, kontrolden çıkmış bir alışveriş arabasından, çok hızlı geri giden başka bir sürücüye veya buzlu bir otoparkta kayan bir araca kadar her şeyi içerebilir.

Sistem, harici kameralar, sensörler ve araç içi yazılım kullanarak yakındaki nesneleri sürekli olarak takip edebilecek ve çarpışma rotasında olup olmadıklarını hesaplayacak. Daha da ilginci ise bir çarpışmanın olabileceğini belirlerse, öncelikle farları yakıp söndürerek, korna çalarak veya diğer uyarıları göndererek yaklaşan kişiyi veya nesneyi uyarmaya çalışabilecek. Ancak çarpışmanın önlenemeyeceğine ve yakınlarda yeterli alan olduğuna karar verirse park hâlindeki aracı kendi kendine haraket ettirip tamamen başka bir noktaya taşıyabilecek.

Bu teknolojinin şimdilik kulağa çok fütüristik geldiğini kabul edebiliriz. Ancak teknolojinin hızlı gelişimi düşünüldüğünde bir noktada gerçeğe dönüşme ihtimali var. Eğer başarılı bir şekilde gerçeğe dönüştürülebilirse birçok kazayı önleyebilir.

