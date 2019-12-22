Ford, Super Duty Yangın Tehlikesini Tamir Bandıyla Kesecek

Ford'un güvenlik sorunu sebebiyle geri çağrılan aracı Super Duty, tamir bandı sayesinde yollara geri dönebilecek. Ford mühendisleri, tamir bandı kullanarak emniyet kemeri sisteminden kaynaklanabilecek bir yangınının önüne geçecek.

Güvenlik sorunu yüzünden araçlarının geri çağrılması, otomobil üreticilerinin canını oldukça sıkan bir durum. Üreticiler, yaşanan bu sorunların üstesinden gelmek ve araçlarını tekrar yollarda görmek için de en yetenekli ve zeki çalışanlarından faydalanmak zorunda. Bir Ford mühendisi ise araçlarının güvenlik sebebi ile geri çağrılmasının ardından oldukça ilginç bir çözümle çıkageldi.

Kullanıcıları riskli bir durumun içine soktuğu ileri sürülen ve güvenlik sebebiyle geri çağırılan Ford’un Super Duty adlı aracı, emniyet kemeri sisteminden kaynaklanan olası bir yangın riski taşıyor. Ford mühendisi, bu sorunu çözmek içinse duct tape, bir diğer adıyla tamir bandı kullanmayı önerdi.

Tamir bandı, bilindiği üzere oldukça güçlü bir yapıya sahip ve günümüzde birçok alanda kullanılıyor

Mühendis, bu bandın dayanıklı yapısı sayesinde 490.574 Ford Super Duty aracındaki problemi çözmeyi hedefliyor.

Ford’un Super Duty araçlarını geri çağırmasındaki sebep, emniyet kemeri sisteminde yaşanan bir sorundan kaynaklanıyor. Hepimizin bildiği gibi emniyet kemerleri, olası bir kaza durumunda gerilir ve ön tarafta yer alan hava yastıklarıyla birlikte sürücüyü güvende tutar.

Fakat son testlerde elde edilen veriler, Ford Super Duty aracında yer alan emniyet kemeri sisteminin gerilme sırasında sürtünmeden kaynaklanan kıvılcımlar ürettiğini ortaya çıkardı. Bu kıvılcımlar da araçtaki halının köşelerinin tutuşmasına yol açıp bir yangına bile sebep olabilir. Bu yüzden Ford, 8 Ekim 2015 tarihi ve 29 Ekim 2019 tarihi arasında üretilen F-250 ve F-550 model araçları geri çağırma kararı aldı.

Ford çalışanı, bu sorunun üstesinden gelmek içinse halıların kenarlarını tamir bandı ile kaplamayı önerdi. Halının bantlanan köşelerinin üstüne daha sonra plastik koruma da eklenecek. Böylece kimse bantlanan köşeleri görmemiş olacak. Ford mühendisleri, yarım milyon aracı kurtarmak için böyle ilginç ve etkili bir çözüm yolu buldu.