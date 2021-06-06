Formula 1'de sezonun altıncı yarışı olan Azerbaycan GP, ülkenin başkenti Bakü'nün caddelerinde gerçekleştirildi. Yarışın son anları oldukça dramatik anlara sahip oldu.

Formula 1'de geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilmeyen Bakü GP bu yıl yeniden takvime dahil olmuştu. Monaco'dan hemen sonra gelen ikinci cadde pisti yarışı olan Azerbaycan GP oldukça dramatik bir son bölüme sahne oldu.

Yarışın startı oldukça sorunsuz geçerken, tek tur performansını yarışa yansıtamayan Ferrari'lerin pist üzerindeki pozisyonlarını kaybetmeye başladığını gördük. Daha ilk turlarda Hamilton ve Verstappen tarafından geçilen Leclerc, bir anda podyumun dışında kaldı.

Mercedes için kabus hafta sonu

Mercedes pilotu Valtteri Bottas bu hafta sonu önce Azerbaycan'a gitmekte sorunlar yaşamış ve antrenmanlara istediği kadar odaklanamamıştı. Sıralama turlarında da istediği sonucu alamayan Fin pilot, puan alması için gereken bir sıralama almayı başaramadı.

Mercedes'in diğer pilot Hamilton ise 4.7 saniyelik uzun bir pitstop nedeniyle pist üzerindeki avantajını Red Bull'a kaybetti. Oldukça hızlı bir pitstop yapan Verstappen yarış liderliğini ele alırken, Perez de Hamilton'ın önünde çıkmayı başardı.

Lewis Hamilton uzun süre Red Bull'dan Sergio Perez'in arkasında kaldı. Yarışın son anlarında ise, daha önce de Lance Stroll'ün lastik sorunu yaşadığı noktada Verstappen'in lastiği patladı ve şampiyonluk adayı sürücü yarış dışı kaldı.

Kırmızı bayraklar sonucu etkiledi

Yarışın son anlarında yaşanan sorunun ardından yarış yönetimi, pistin tamamen temizlenmesi için yarışı durdurdu. Bu esnada araçlar lastik değiştirme ve hasar gören parçalarını yenileme fırsatı da bulmuş oldular.

Hamilton'un pist dışına çıktığı anlar:

Yarışın ikinci startında ise Lewis Hamilton, frenleri kilitlendiği için puan alabileceği bir pozisyondan uzak kaldı ve şampiyonada önemli bir avantaj kaybetmiş oldu. İkinci başlangıçta bir anlığına yerini Hamilton'a kaybeden Perez, yarışın da kazananı oldu. İkinci sırayı ise günün pilotu olan Sebastian Vettel almayı başardı. Podyumun üçüncü basamağını ise AlphaTauri'den Gasly doldurdu.