Formula 1'de Azerbaycan GP'nin Sıralama Turları Tamamlandı

Formula 1'de sezonun 6. ayağı olan Azerbaycan GP, kardeş ülkenin başkenti Bakü'nün sokaklarında gerçekleştiriliyor. Büyük yarış öncesinde sıralama turlarını kazanan isim Leclerc oldu.

Formula 1'de sezon tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılmayan yarışlardan olan Azerbaycan GP, bu yıl bir kez daha takvimdeki yerini almıştı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü sokaklarında yapılacak olan yarış öncesi sıralama turları tamamlandı.

Dar caddelerde oldukça zor anlar yaşanabildiğini antrenman turlarından itibaren gördüğümüz bu hafta sonunda, ikinci antrenmanlarda Leclerc, üçüncü antrenmanlarda ise Verstappen aynı virajda kaza yaparak kırmızı bayraklar sallanmasına neden olmuştu. Bu durum sıralama turlarında da devam etti.

İlk seansta kırmızı bayrak

Sıralama turlarının ilk seansında da Lance Stroll'ün yaptığı kazanın ardından kırmızı bayraklar sallanmıştı. Bunun sonucu olarak da seansa ara verildi. Sıralama turları yeniden başladığında bu defa Giovinazzi benzer bir kaza yaptı. İlk seansın sonunda elenen isimler Giovinazzi, Latifi, Schumacher, Mazepin ve Stroll oldu.

İkinci seansta da pilotlar duvarlara ufak temaslarda bulunmuş olsa da, en önemli kazayı McLaren takımından Ricciardio yaptı. Ricciardo, Russell, Raikkonen, Vettel ve Ocon bu seansta elenen pilotlar olarak ikinci seansı tamamladı.

Seansların sürekli olarak durması nedeniyle sıralama turları ilk aşamada düşünülenden daha uzun sürdü. Son seansta Mercedes, Ferrari, Red Bull ve AlphaTauri iki pilotuyla, McLaren ve Alpine ise tek pilotla temsil edildi.

Büyük yarış yarın yapılacak

Sıralama turlarının son anları da büyük rekabete sahne oldu. Tsunoda ve Carlos Sainz'ın yaptığı kazalar nedeniyle sıralama turları erkenden sona erdi. Böylece 4 defa kırmızı bayraklara sahne olan Azerbaycan GP bir kırmızı bayrakla sona ermiş oldu.

Yarışa ilk sıradan başlayacak olan isim ise Ferrari'den Charles Leclerc oldu. Böylece cadde pistlerinde yapılan son iki yarışta da sıralam turlarını Leclerc kazanmış oldu. İkinci sırayı Lewis Hamilton alırken Red Bull'dan Verstappen üçüncü sırayı aldı. Norris, Sainz ve Tsunoda ise yapılacak incelemelerin ve tamirat süreçlerinin ardından nihai sıralamasına kavuşacak.