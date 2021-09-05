Formula 1'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Uzun bir aradan sonra gördüğümüz ilk gerçek yarış diyebileceğimiz Hollanda GP'de kazanan isim Red Bull takımından Verstappen oldu.

Formula 1'de sezonun ikinci yarısının gerçek anlamda yarışılan ilk grand prixi olan Hollanda GP, sezonun en kısa ikinci pisti olan Zandvoort'ta yapıldı. En son Formula 1 efsanesi Nikki Lauda'nın yarış kazandığı bu pistte uzun yıllardan sonra ilk defa bir yarış yapıldı.

"Turuncu Ordu" adı verilen Max Verstappen taraflarının tribünleri adeta turuncuya boyadığı yarışta pist üzerindeki mücadeleden ziyade taktik mücadelesi öne çıktı. Duvarların piste çok yakın olması ve eğimli virajları ile zorlu bir pist olan Zandvoort, izleyenlere çekişmeli bir yarış sundu.

Verstappen'den iyi başlangıç

Sürücüler klasmanında ikinci sırada bulunan Max Verstappen, ilk sıradan başladığı yarışta kalkışta da bu avantajını korumayı başardı. Kalkışta herhangi bir kaza ya da arıza olmadı. Verstappen, Hamilton ve Bottas üçlüsü yarışı başladıkları gibi ilk üç sırada götürmeye başladı.

İlk pit stoplara gelene kadar ilk üç pilot ile diğer pilotlar arasında yarım dakikaya yakın bir fark ortaya çıktı. Lewis Hamilton ekren pit stop yaparak Verstappen'i sıkıştırmaya çalışmış olsa da, ilk pit stopu yaklaşık 0,9 saniye farkla daha yavaş yapan ve ikinci pit stopta da trafiği ayarlayamayan Mercedes ekibi erken pit stopları avantaja çevirmeyi başaramadı.

Sıralama turlarında hayal kırıklığına uğrayan Red Bull Racing'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, Mercedes ile yaptığı kazadan sonra motor ünitesini yenilediği için en son çizgiden start aldı. Yine de iyi bir yarış çıkaran Perez, puan alacak sıralara kadar yükseldi.

Kısa pistte neredeyse herkes tur yedi

Yarışın bitmesine 5 tur kala Mercedes takımı Bottas'ı pite alırken, yarışta o turda 4. sırada yer alan Pierre Gasly, Verstappen'den tur yedi. Yarışı 72. turda yalnızca podyumdaki ilk üç pilot tamamlamayı başardı. Yarışın bitimine 2 tur kala Mercedes takımı Lewis Hamilton'ı pite aldı.

Bu yarışta kariyerinde lider gittiği 1000. turunu tamamlayan Hollandalı pilot Max Verstappen, taraftarların yaktığı turuncu renkli meşalelerin altında damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı. İkinci sırayı Hamilton alırken podyumun son basamağına Bottas çıktı. En hızlı tur puanını ise Hamilton aldı.