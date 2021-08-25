Formula 1 efsanesi Alman pilot Michael Schumacher'ın hayatını anlatan Netflix belgeselinden ilk fragman yayınlandı. Netflix, yarış tutkunlarının merakla beklediği belgeselin yayın tarihini de açıkladı.

1991 Belçika Grand Prix'indeki ilk çıkışını yaptığı günden otuz yıl sonra yayınlanan fragmanda görüldüğü üzere belgesel Schumacher'in samimi bir portresini sunacak. Kerpen'deki karting pistinden, Benetton ve Ferrari ile 91 zafer ve 7 dünya şampiyonluğu kazanarak Formula 1'in gelmiş geçmiş en başarılı sürücüsü olmaya yükselişini anlatıyor.

1 saat 52 dakika uzunluğunda olacak "Schumacher" adlı belgesel, ailesi tarafından da destekleniyor ve daha önce yayınlanmamış görüntüleri, az bilinen röportajları içeriyor.

15 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak belgeselin resmi fragmanı:

Ferrari takımı ile olağanüstü bir kariyer yapan Schumacher, geçirdiği kayak kazası sonucu komaya girmişti.

Yıllardır yaşam mücadelesi veriyor ve son durumu sadece ailesi tarafından biliniyor.