Fortnite 5.30 Yaması Yeni Özellikler Getiriyor.

Epic Games, Fortnite için 5.30 yamasını sundu. Yeni yama, oyuncuları heyecanlandıracak nitelikte.

Fortnite güncellendi. Yeni sunulan yamayla birlikte, oyunculara istedikleri yere yarık açabilme yeteneğini kazandıran bir alet ve sona kalan kişiden ziyade toplanan puanları esas alan bir Battle Royale modu geliyor. Buna ek olarak, günün mesajları için yeni bir format ile klavye-fare kombinasyonunu kullanan oyunculara Standart ve Eski klavye kontrolleri arasında geçiş yapan bir özellik de eklendi.

Yarık Açıcı (Rift-to-Go), ismiyle müsemma bir alet. Kullanınca, haritanın istediğiniz kısmında bir yarık açarak içinde bulunduğunuz zorlu durumdan kolayca kurtulacak ve yeni bir başlangıç için gökyüzüne uçacaksınız. Yarık 10 saniye boyunca açık kalıyor; yani dikkatli olmanızda fayda var çünkü düşmanlarınız sizi takip edebilir. Yarık Açıcıları erzak droplarında, otomatlarda ve ganimet lamalarında bulabileceksiniz.

Yeni sınırlı zaman modu olan Score Royale’de ise puanlarınız; düşman öldürdükçe ve gizli eşyalar buldukça artıyor. Belirlenmiş puana ilk ulaşan ise oyunu kazanıyor. Bu, aslında Fortnite’ın temel mantığına ters düşen bir durum. Çünkü normal Battle Royale’de sadece saklanarak kazanmak mümkün.

Bundan önceki güncelleme ise diğer özelliklerin yanı sıra, keskin nişancı tüfeklerine odaklanan bir mod getirmişti. Mobil oyuncular ve daha geleneksel oyuncular, yamanın bu yazıyla beraber yayında olduğunu fark edeceklerdir. Epic Games, yeni modun ne kadar süreyle oyunda kalacağı hakkında bilgi vermedi. Bu yüzden bilgisayar, oyun konsolu veya Android bir cihaza sahipseniz yamayı denemenizde fayda var.