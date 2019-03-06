Yeni Güncellemeyle Fortnite'a Hazine Avı Modu Eklendi

Epic Games, Fortnite için yayınladığı yeniliklerle şaşırtmaya devam ediyor. Bir an gökyüzündeki portaldan biri inecek mi diye korkarken, başka bir an sihirli bir kılıç kullanan birinden kaçabiliyorsunuz. Bu seferki yenilik ise korsan temasıyla ilerleyen yeni sezona farklı bir hava katacak olan hazine haritası.

Fortnite’ın 8. sezonunun daha çok ninja ve korsan temalarıyla ilerleyeceği daha önce açıklanmıştı. Yeni gelen v8.01 güncellemesinin yama notlarında yer alan bilgilere göre oyuna 'hazine haritası' isimli yeni bir özellik eklendi. Hazine haritaları, oyuncuları harita üzerinde arayıp bulduktan sonra kazıp elde edebilecekleri hazinelere yönlendirecek.

8.01 güncellemesindeki diğer yama notları ise şöyle:

Yüksek bir yerden atladığınızda hasar veren yükseklik sınırı artırıldı.

Yepyeni bir hazine modu eklendi ve bu hazinelerden nadir bulunan eşyalar çıkacak.

Gauntlet Solo Test Event adında yeni bir turnuva geldi.

Oyunun ses dosyalarında birkaç değişiklik yapıldı.

Yama notlarının tamamını buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Epic Games'in internet sayfasından inceleyebilirsiniz.

Fortnite her ne kadar rakiplerinin güçlenmesiyle geride kalsa da oyuncularını yenilikten mahrum bırakmayarak neredeyse her gün karşımıza yeni sürprizlerle çıkıyor. Yeni eklenen hazine avı modu ise gayet eğlenceli olacak gibi görünüyor.