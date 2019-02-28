Fortnite'a Yeni İşaretleme Sistemi Geliyor

Apex Legends'ın oyun dünyasına bomba gibi düşmesinden sonra popülaritesini kaybetmeye başlayan Fortnite, yeni güncellemesinde Apex Legends'ta yer alan bir özelliğe benzer bir özellik getirdi.

Fortnite’ın 8. sezon yama notları; yeni volkanik bacalar, gülle, yeni bir arayüz ve en önemlisi yeni işaretleme sisteminden bahsediyor. Oyuncuların Apex Legends’a yöneldiğini fark eden Epic Games, geri kalmamak için bu özelliğin daha basitleştirilmiş bir şeklini oyuna ekledi.

Haritada herhangi bir objeyi hedeflemeden işaretleme yaptığınızda, mavi renkte bir ikon belirerek konum işaretleme işlevini görüyor. Fareye iki kere tıkladığınızda ise bu ikon kırmızıya dönerek düşmanın pozisyonunu belirtmenize yarıyor. Eğer bir eşyayı veya silahı işaretlerseniz, ikon işaretlediğiniz eşyanın veya silahın nadirlik seviyesine göre renk değiştiriyor.

Fortnite’ın bu özelliği eklerken atladığı bir şey var, bu da oyunda işaretleyebileceğiniz objelerin sadece silahlar ve sağlık yenileyiciler veya tuzaklar gibi eşyalar olması. Yani boş bir yapıyı veya bir sandığı işaretlediğinizde özel bir ikon çıkmayacak. Bu da açık bırakılan kapıları veya kurulmuş tuzakları işaretleyemeyeceğiniz anlamına geliyor.

Epic Games, bu hamlesiyle Fortnite’ın büyüyen içeriğine yeni özelliklerin ne kadar çabuk entegre edilebileceğini göstermiş oldu. Eğer takımlı modda oynuyorsanız ve sesli iletişiminiz yoksa, işaretleme sistemi çok işinize yarayacak gibi görünüyor.