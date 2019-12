Forza Horizon 4'e Ücretsiz Bir Battle Royal Modu Geliyor

Forza Horizon 4 deneyiminizi bütünüyle değiştirecek bir mod geliyor. "The Eliminator" olarak isimlendirilen bu mod, oyuna battle royal türünü getirecek. Oyunseverler, 72 kişi arasında birinci olmaya çalışacaklar.

Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren ve dünyanın en popüler yarış oyunlarından bir tanesi olmayı başaran Forza Horizon 4, hala çok popüler bir oyun. Bununla birlikte oyunun sistem gereksinimleri bir hayli yüksek ve bu oyuna sahip olmak için de yüklü bir ödeme yapılması gerekiyor. Ancak oyunseverler, tüm bunlara rağmen Forza Horizon 4'ü ne oynamaktan ne de izlemekten sıkılmadılar.

Oyunun beyin takımı, yaptıkları yeni bir açıklamayla Forza Horizon 4'ün "The Eliminator" ismindeki yeni bir modunu duyurdular. Bu mod, tamamen ücretsiz olarak oyunseverlere sunulacak. Modun belki de en dikkat çekici yanı, temelde bir "battle royal mod" oluşu. Yani tıpkı PUBG ve Fortnite'taki sona kalma mantığı, bundan sonra Forza Horizon 4'te de olacak.

The Eliminator, battle royal deneyimini Forza Horizon 4'e getiriyor

The Eliminator modu, 72 oyuncunun katılabildiği bir şekilde tasarlanmış. Oyunseverler, bu mod kapsamında bire bir yarışlar yapacak, bu bağlamda birbirlerini elemeye çalışacaklar. Oyunseverlerin bu moddaki tek amacı, en sona kalan yarışçı olmak olacak. Ayrıca bir oturuma katılırken, 1965 model Mini Cooper gibi eski eski araçlar seçilebilecek, bu araçları her başa baş yarışlarda yükseltilebilecek.

Forza Horizon 4'e ücretsiz olarak sunulacak The Eliminator modunda 10 farklı seviye olacak. Oyuncular, oyunun gidişatına göre belirlenen çemberin içinde kalmak için çabalayacaklar. Toplamda 12 araç kaldığında ise haritanın herhangi bir yerinde, bir bitiş çizgisi belirecek. Birinci olmak istiyorsanız, bu bitiş çizgisine ulaşan ilk araç olmanız gerekiyor. Bu moddaki bir oyun, yaklaşık 15 dakika sürecek.

Elbette her oyunda olduğu gibi Forza Horizon 4'ün The Eliminator modunda da kazanan birisi olacak. Bu modda kazanan oyunseverler, kimi zaman ellerindekinden daha güçlü araçlara kimi zamanda dünyanın en nadir araçlarına sahip olma fırsatı yakalayabilecekler. Bu modun Forza Horizon 4'e yeni bir hava katacağını söylemek mümkün görünüyor.

Forza Horizon 4'e hayatta kalma özelliği ekleyecek The Eliminator modu, yarın itibarıyla oyunseverlerin hizmetine sunulacak. Geliştirici ekip ayrıca, The Eliminator modunun oyunseverler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için de bir tanıtım videosu yayınladı. Dilerseniz artık sizleri, The Eliminator için yayınlanan o tanıtım videosu ile baş başa bırakalım.

Forza Horizon 4 battle royal modu fragmanı