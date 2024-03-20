Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 250 milyon euro para cezası kesti. Bu cezanın nedeni, Google'ın üretken yapay zekâsı Gemini. Şirket, Fransız haber kaynaklarının içeriklerini izinsiz olarak eğitimde kullanmakla suçlanıyordu.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Fransa rekabet otoritesi tarafından sürdürülen bir soruşturmada suçlu bulundu. Şirketin, 250 milyon euro idari para cezası ödemesine hükmedildi. Google, cezanın orantısız olduğunu ancak buna itiraz etmeyeceklerini söyledi.

Aslına bakacak olursak Fransa Rekabet Kurumu ile Google, ilk kez karşı karşıya gelmiyor. Hatta kurum, bundan yıllar önce Google'a bir soruşturma açmış ve bu soruşturma kapsamında da 500 milyon euro para cezası kesmişti. Google, bu cezaya da karşı çıkmamıştı. Ancak bugün gelen haberler, Google'ın geçtiğimiz yıllarda verdiği taahhütleri yerine getirmediğini gözler önüne seriyor. Hâl böyle olunca şirketin bir kez daha cezalandırılmasına karar verildi.

Peki Google ile Fransız yetkililer arasında nasıl bir anlaşmazlık yaşandı?

Fransa'nın Google'a yönelik soruşturmasının temelinde, şirketin üretken yapay zekâsı Gemini bulunuyor. Fransız yetkililere göre Google, geçmişte Bard olarak anılan yapay zekânın eğitimi sırasında, Fransa'daki en ünlü haber sitelerine ait verileri kullandı. Ancak bunlar için herhangi bir telif hakkı ödemesi yapılmadı. Hâl böyle olunca da başta Agence France Presse (AFP) olmak üzere pek çok haber kaynağı, Google'dan şikâyetçi oldu.

Fransa Rekabet Kurumu da yaptığı incelemeler sonucunda, Google'ın haksız olduğunu tespit etti. Google, bu konuda çeşitli adımlar attığını savunmuş olsa da Fransız yetkilileri ikna edemedi. Sonraki aşama için de 7 maddeden oluşan bir taahhütname oluşturan Google, yapılan son incelemeye göre bu taahhütnamedeki 4 maddeye uymadı. İşte tüm bunlar, aynı konudan 500 milyon euro ceza yiyen Google'ın, 250 milyon euro daha ceza almasına neden oldu.