OpenAI'ın metinden video üreten yapay zekâsı Sora, Twitch yayınları aracılığıyla eğitilmiş gibi görünüyor. Zira yapılan denemeler, Sora'nın Twitch'le ilgili ürettiği videolarda eşsiz bir benzerliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI'ın metinden video türeten üretsel yapay zekâsı Sora ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapay zekâyı kurcalayan meslektaşlarımız, Sora'nın Twitch videoları aracılığıyla eğitilmiş olabileceğini tespit ettiler. OpenAI, bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak yapılan denemeler, Twitch yayınları ile Sora tarafından üretilen videolarda ciddi benzerlikler olduğunu gözler önüne seriyor.

OpenAI, Sora'yı ilk duyurduğunda bu yapay zekâyı eğitmek için Minecraft'tan yardım aldığını söylemişti. Ancak yapılan incelemeler, olayın bunların ötesinde olduğunu düşündürüyor. Dilerseniz hemen neden böyle söylediğimizi açıklayalım.

Sora'nın oyunlarla ilgili ürettiği bazı videolara bakalım:

Yukarıdaki örneklerde de görebileceğiniz üzere Sora, video oyun temalı video üretme sürecini oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Özellikle de FPS oyun videosu, kelimenin tam anlamıyla Counter-Strike 2 ile Call of Duty'nin karması gibi.

Ama dahası var. Meslektaşlarımız, Sora'dan Twitch ile ilgili bir video oluşturmasını istediler. Ortaya çıkan video biraz kafa karıştırıcıydı. İşte Sora'nın oluşturduğu Twitch videosundan alınan bir ekran görüntüsü:

Yukarıdaki ekran görüntüsü gerçekten şaşırtıcı değil mi? Sanki bu görüntüyü üretsel yapay zekâ üretmemiş de Twitch'e tasarım değişiklikleri yapılmış gibi.

Şimdi de Sora'nın Twitch için oluşturduğu başka bir videoya göz atalım:

İşte yukarıdaki video, Sora'nın Twitch videoları üzerinden eğitilmiş olabileceği düşüncesini desteklemeye yetiyor. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi OpenAI'ın bu konuyla ilgili söylemiş olduğu hiçbir şey yok.

Eğer OpenAI Sora'yı gerçekten Twitch yayınlarını kullanarak eğittiyse ciddi sorunlar yaşayabilir. Çünkü işin hukuksal boyutu tartışmaya açılmış olacak. Epic Games, Microsoft, Ubisoft, Nintendo, Roblox ve CD PROJEKT Red ile iletişime geçen meslektaşlarımız, konuyla ilgili herhangi bir dönüş alamadılar. Ancak hukukçular, burada telif ve lisans hakları doğabileceğini söylüyorlar. Bakalım OpenAI, bu meseleden nasıl kurtulacak.