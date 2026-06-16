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Fransa Senegal Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

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Fransa-Senegal maçı hangi kanalda yayınlanacak? 20206 Dünya Kupası Fransa-Senegal maçı yayın bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fransa Senegal Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?
Deniz Şen Deniz Şen /

Fransa-Senegal maçı hangi kanaldan yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Fransa ile Senegal karşı karşıya geliyor. Biz de bu karşılaşmanın yayın bilgilerine haberimizde yer verdik.

Fransa-Senegal maçı canlı izlemek için TV kanalı ve dijital platform bilgilerine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

İçerikten Görseller

Fransa Senegal Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?
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Fransa-Senegal maçı hangi kanalda?

Fransa ile Senegal arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Tabii üzerinden Fransa-Senegal maçı nasıl izlenir?

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Fransa-Senegal maçını Tabii üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin öncelikle platforma giriş yapması gerekiyor. Tabii'nin mobil uygulaması veya resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir hesap oluşturan kullanıcılar, maç saatinde "Canlı Yayınlar" bölümüne girerek TRT 1 canlı yayınına erişebiliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Fransa-Senegal karşılaşması, Tabii üzerinden de canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. Böylece televizyona erişimi olmayan kullanıcılar, bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya desteklenen akıllı televizyonlar üzerinden mücadeleyi canlı izleme fırsatı yakalayabilecek.

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