Bohemian Rhapsody Filminde Gözden Kaçan 7 İlginç Detay

28 Ekim 2018'de izleyicileri ile buluşan Bohemian Rhapsody filminde gözden kaçan şaşırtıcı detayları sizler için listeledik.

Bohemian Rhapsody filminin izleyicileriyle buluşmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Birçok kişiyi oldukça etkileyen filmde, izlediğiniz bazı sahneler aslında gerçekte bambaşkaydı. Dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bu sahneler, birçok film izleyicisi tarafından ise farkedilmedi.

İşte filmin sahneleri hakkında bilmeniz gereken 7 şaşırtıcı bilgi:

1. Live Aid'in yapıldığı Wembley Stadyumu'nun 1985'teki hali günümüzde mevcut olmadığı için Londra'daki bir pistte eski hali yeniden inşa edildi.

2. Piyanodaki Pepsi bardakları ürün yerleştirme değildir. Freddie Mercury'nin bütün performansı, annesinin sahneye gönderdiği öpücüğe kadar en ufak detaylara uygun olarak çekildi.

3. Senaryoya göre, efsanevi performanstan kısa bir süre önce Freddie gruba, bana HIV virüsü bulaştı diyor. Filmin son sahnesi böyle bir sonla çok duygusal olmasına rağmen, aslında kurgu. Şarkıcı, 1987 yılına kadar hastalık hakkında bilgi sahibi değildi.

4. Austin Powers rolüyle ünlenen Mike Myers, “Bohemian Rhapsody” şarkısını beğenmeyen EMI yöneticisi rolünü üstlendi. 1992 yapımı Wayne’s World filminde ise Myers, bir arabada arkadaşlarıyla “Bohemian Rhapsody” şarkısını seslendirdi.

5. Filmde Tim Staffell projeden ayrılmaya karar verdiğinde. Freddie, Roger ve Brian ile konserlerden sonra tanıştı. Aslında Freddie ve Tim çok daha önce arkadaş olmuşlardı.

6. Filmde, gitarist Brian May, 1980'de bir prova sırasında “We Will Rock You” şarkısını besteliyor. Ancak bu şarkı 1977’deki News of the World albümünde zaten vardı.

7. Filme göre, gruptaki uyuşmazlığın nedeni Mercury'nin solo albüm yapma isteğiydi. Gerçekte ise bütün grup üyeleri kendi solo albümlerini yapmak için uğraşıyordu.