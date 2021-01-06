Aslında uzun bir süredir kullanılan fakat bilgisayar üretici firmaları arasında son zamanlarda popülerleşen Freedos terimiyle epey bir karşılaşıyoruz. Özellikle fiyat performans bakımından önce çıkan bilgisayarlarda karşımıza çıkan Freedos nedir? ve Freedos bilgisayara Windows nasıl yüklenir? Adım adım yakından bakıyoruz.

Freedos terimi, özellikle yeni bir bilgisayar almak istediğimizde modellere göz gezdirirken oldukça fazla karşımıza çıkıyor. Son dönemlerde popülerleşen Freedos, her ne kadar ilk başta akitfleştirilmemiş, ücretsiz bir Windows sürümünü niteliyor gibi görünse de aslında durum epey bir farklı.

Bilgisayar üreticilerinin daha iyi bir fiyata yüksek bir performans sunmak için kullandığı Freedos aslında bir işletim sisteminin bilgisayarda yüklü olmadığı anlamına geliyor. Freedos bir bilgisayar satın alıp; Freedos nedir? ve Freedos bilgisayara nasıl Windows kurulduğunu merak ediyorsanız, verdiğimiz adımları takip ederek sorunsuz bir Windows kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Freedos nedir?

Son dönemde özellikle fiyat performans odaklı sistemlerde sıklıkla karşımıza çıkan Freedos, aslında satın aldığımız bilgisayarın içerisinde Windows, Linux ve benzeri gibi herhangi bir işletim sistemi bulunmadığını ifade eder.

Freedos bir bilgisayarı ilk açtığınızda BIOS ekranı veya direkt olarak donanımsal özelliklerin sıralandığı bir siyah ekran ile karşılaşırsınız. Freedos bilgisayarlarda işlem yapabilmek için önce bir işletim sistemi yüklemeniz gerekir. Microsoft’un kendi medya aracı ile nasıl Windows USB’si oluşturulur ve kurulum yapılır, bu içeriğimizde sizlere aktarıyor olacağız.

Freedos bilgisayara Windows nasıl yüklenir?

Adım #1: Buradan Microsoft’un Windows indirme sitesine gidin.

Buradan Microsoft’un Windows indirme sitesine gidin. Adım #2: "Aracı şimdi indirin" butonuna basın ve indirmeyi başlatın.

"Aracı şimdi indirin" butonuna basın ve indirmeyi başlatın. Adım #3: İndirdiğimiz Media Creation Tool’a çift tıklayın ve çalıştırın.

İndirdiğimiz Media Creation Tool’a çift tıklayın ve çalıştırın. Adım #4: Koşulları kabul edin ve medya oluşturma menüsüne devam edin.

Koşulları kabul edin ve medya oluşturma menüsüne devam edin. Adım #5: 8 GB ve üzeri alana sahip USB belleğinizi bilgisayarınıza takın.

8 GB ve üzeri alana sahip USB belleğinizi bilgisayarınıza takın. Adım #6: Bu bilgisayar menüsünde USB belleğinize sağ tıklayın ve Biçimlendir seçeneğine tıklayın.

Bu bilgisayar menüsünde USB belleğinize sağ tıklayın ve Biçimlendir seçeneğine tıklayın. Adım #7: Başka bir bilgisayar için yükleme medyası’nı seçin ve İleri tuşuna basın.

Başka bir bilgisayar için yükleme medyası’nı seçin ve İleri tuşuna basın. Adım #8: Elinizde bulunan işlemci mimarisine göre seçimleri yapın ve devam edin.

Elinizde bulunan işlemci mimarisine göre seçimleri yapın ve devam edin. Adım #9: Kullanılacak medyayı USB flash sürücü olarak seçin ve devam edin.

Kullanılacak medyayı USB flash sürücü olarak seçin ve devam edin. Adım #10: USB belleğinizi seçin, İleri tuşuna basın ve işlem tamam.

USB belleğinizi seçin, İleri tuşuna basın ve işlem tamam. Adım #11: Freedos bilgisayarınızı çalıştırın ve BIOS ekranına giriş yapın.

Freedos bilgisayarınızı çalıştırın ve BIOS ekranına giriş yapın. Adım #12: Boot menüsü altında Fast Boot seçeneğini Enabled hâline getirin.

Boot menüsü altında Fast Boot seçeneğini Enabled hâline getirin. Adım #13: Yaptığımız değişiklikleri kaydedip BIOS ekranından çıkıyoruz.

Yaptığımız değişiklikleri kaydedip BIOS ekranından çıkıyoruz. Adım #14: USB belleğinizi Freedos bilgisayarınıza takın ve sistemi yeniden açın.

USB belleğinizi Freedos bilgisayarınıza takın ve sistemi yeniden açın. Adım #15: Bilgisayar açılırken modelinize göre Boot menüsü tuşuna arka arkaya basın.

Bilgisayar açılırken modelinize göre Boot menüsü tuşuna arka arkaya basın. Adım #16: Açılan Boot menüsünde USB belleğinizi seçin ve Windows kurulumu başlayacaktır.

Adım #1: Buradan Microsoft’un Windows indirme sitesine gidin:

Freedos ile gelen bilgisayarımıza Windows yüklemek için önce bir Windows kurulum USB belleği oluşturmamız gerekiyor. İlk adım olarak Microsoft’un sitesinden Windows kurulum aracını indirerek başlıyoruz. Bu işlemleri Windows yüklü herhangi bir bilgisayarda gerçekleştirebilirsiniz.

Adım #2: Aracı şimdi indirin butonuna basın ve indirmeyi başlatın:

Microsoft’un sitesine gittikten sonra bizleri sadece bir indirme aracı ve tek bir indirme butonu karşılayacak. Bu yüzden kafa karışıklığına meydan bırakacak bir durum yok. Aracı şimdi indirin butonuna tıklayarak Windows kurulum aracımızı indiriyoruz.

Adım #3: İndirdiğimiz Media Creation Tool’a çift tıklayın ve çalıştırın:

İndirdiğimiz kurulum aracı Media Creation Tool olarak karşımıza çıkacaktır. Bu araca çift tıklayarak normal bir program gibi çalıştırıyoruz.

Adım #4: Koşulları kabul edin ve medya oluşturma menüsüne devam edin:

Microsoft’un Windows kullanımı ve dağıtımı için bizlere sunduğu kullanıcı şartlarını ve koşullarını kabul ettikten sonra asıl kurulum flash belleğini oluşturacağımız kısma doğru geçiş yapıyoruz.

Adım #5: 8 GB ve üzeri alana sahip USB belleğinizi bilgisayarınıza takın:

Bu aşamada Windows kurulum belleği oluşturmaya başlamadan önce 8 GB ve üzeri alana sahip olan belleğimizi bilgisayarımıza takmamız ve kısa bir biçimlendirme işlemi yapmamız gerekiyor. Burada en önemli nokta USB belleğin alanının yeterli olması ve Windows kurulum aracını yüklerken içinde başka bir belge bulunmamasıdır.

Adım #6: Bu bilgisayar menüsünde USB belleğinize sağ tıklayın ve Biçimlendir seçeneğine tıklayın:

USB belleğimizi bilgisayara taktıktan sonra sürücülerin bulunduğu Bu bilgisayar menüsüne geliyoruz. Belleğimizin simgesine sağ tıklayarak Biçimlendir seçeneğini seçiyoruz. Ardından Başlat tuşuna basarak birkaç saniye sürecek biçimlendirmeyi başlatıyoruz. Biçimlendirme bittikten sonra Windows kurulum menüsüne geri dönebiliriz.

Adım #7: Başka bir bilgisayar için yükleme medyası’nı seçin ve İleri tuşuna basın:

USB belleğimizle biçimlendirme işlemlerini tamamladıktan sonra Windows kurulum menüsüne geri dönüyoruz. Windows bize ne yapmak istediğimizi soracaktır. Başka bir bilgisayara Windows yükleyeceğimiz için Başka bir bilgisayar için yükleme medyası seçeneğini işaretliyoruz ve devam ediyoruz.

Adım #8: Elinizde bulunan işlemci mimarisine göre seçimleri yapın ve devam edin:

Bu aşamada Freedos bilgisayarımızın işlemci mimarisine göre Windows bitini seçmemiz gerekiyor. Sahip olduğunuz bilgisayar son 10 yıl içerisinde üretilmiş ve satın alınmışsa çok büyük ihtimalle 64 bit mimariye sahip olacaktır. Fakat yine de Freedos bilgisayarınızın özelliklerini kontrol etmekte fayda var.

Adım #9: Kullanılacak medyayı USB flash sürücü olarak seçin ve devam edin:

DVD ve benzeri araçlar yerine USB bellek ile kurulum yapacağımız için kullanılacak medyayı USB flash sürücü olarak işaretleyip işlemlerimize devam ediyoruz. Windows kurulumunu ISO dosyası olarak da seçebilirsiniz. Fakat bu senaryoda ISO dosyasını USB belleğinize yazmak için Rufus gibi üçüncü parti programları kullanmanız gerekir.

Adım #10: USB belleğinizi seçin, İleri tuşuna basın ve işlem tamam:

Son olarak Windows kurulum aracının yüklenmesi için bilgisyara takıp biçimlendirdiğimiz USB belleğimizi seçiyoruz ve Media Creation Tool otomatik olarak belleğimize Windows kurulum aracını yüklemeye başlayacaktır. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Bu yüzden sabırlı olup beklemeniz gerekiyor. Yükleme esnasında bilgisayarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra Freedos bilgisayarımızın başına geçip Windows’u yüklemeye başlıyoruz.

Adım #11: Freedos bilgisayarınızı çalıştırın ve BIOS ekranına giriş yapın:

Evet geldik Freedos bilgisayarımızın başına. Windows kurulumunu başlatmadan önce bilgisayarın BIOS ekranında yapmamız gereken küçük ve basit birkaç işlem bulunuyor. Freedos bilgisayarınız ilk açıldığında işletim sistemine sahip olmadığı için çok büyük olasılıkla BIOS ekranına direkt olarak geçiş yapacaktır. Eğer yapmıyorsa bilgisayarınızın marka ve modeline göre internetten araştırma yaparak BIOS tuşunu öğrenmeniz ve bilgisayarı çalıştırdıktan sonra bu tuşa arka arkaya birkaç kere basmanız gerekmektedir.

Adım #12: Boot menüsü altında Fast Boot seçeneğini Enabled hâline getirin:

BIOS ekranında Boot menüsü altında Fast Boot seçeneği olacaktır. Eğer Fast Boot kısmı Disabled konumundaysa daha hızlı Windows yükleme sürelerine sahip olmak için bu kısmı Enabled hâline getiriyoruz.

Adım #13: Yaptığımız değişiklikleri kaydedip BIOS ekranından çıkıyoruz:

Bir önceki adımla BIOS ekranında bir değişiklik yaptığımızın için Save and Exit kısmına basıyoruz ve değişiklikleri Y tuşuna basarak kaydedip çıkış yapıyoruz. Bu noktada bilgisayarınız kapanacaktır.

Adım #14: USB belleğinizi Freedos bilgisayarınıza takın ve sistemi yeniden açın:

Bilgisayarı yeniden açmadan önce Windows kurulum aracını yüklediğimiz USB belleğimizi bilgisayara takıyoruz ve tekrar açıyoruz.

Adım #15: Bilgisayar açılırken modelinize göre Boot menüsü tuşuna arka arkaya basın:

BIOS tuşunda olduğu gibi sahip olduğumuz model ve markaya göre Boot menüsü tuşu da farklılık gösterecektir . Yine marka ve model ismi ile internetten Boot menüsü tuşunuzu öğrenebilirsiniz. Bilgisayarımız yeniden açılırken Boot menüsü tuşuna arka arkaya birkaç kere basarak Boot menüsünü açıyoruz.

Adım #16: Açılan Boot menüsünde USB belleğinizi seçin ve Windows kurulumu başlayacaktır:

Boot menüsü açıldığında bilgisayarınız size birkaç farklı başlatma seçeneği sunacaktır. USB bellek üzerinden Windows yükleyeceğimiz için menüden USB belleğimizi seçiyoruz ve otomatik olarak Windows kurulumu başlayacaktır. Bu menüde dikkat etmeniz gereken önemli nokta ise USB belleğin yanında UEFI ibaresinin bulunmasıdır. Eğer 2013 civarı ve daha yeni tarihte üretilen bir bilgisayara sahipseniz, direkt olarak UEFI seçeneği aktif olarak gelecektir.

Yine de bu ibare görünmüyorsa tekrar BIOS ekranına dönüp yine Boot menüsünden Boot mode kısmını UEFI olarak değiştirebilirsiniz. Her şeyi tamamlayıp USB belleğimizi Boot menüsünde seçtikten sonra Windows kurulumu başlayacaktır. Bu noktadan sonra elinizde bulunan veya almayı düşündüğünüz lisansa ve kişisel tercihlerinize göre Windows kurulumunu tamamlayabilirsiniz.

Tüm adımları takip ettikten sonra Freedos bilgisayarınıza Windows kurulumu sorunsuz olarak tamamlanmış olacaktır. Bu adımlarda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta Boot mode kısmının yani başlatma modunun UEFI olarak ayarlanmış olmasıdır. Genel olarak son 10 yılda üretilen bilgisayarların neredeyse tümünde UEFI aktif olarak gelir. Fakat yine de kontrol etmekte fayda var. Windows kurulumu bittikten sonra satın aldığınız orijinal Windows sürümü ile lisans anahtarını girerek Windows sürümünüzü aktive edebilirsiniz.