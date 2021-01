Friends Hayranlarının Hoşuna Gidecek 12 Netflix Dizisi

Zamansız Amerikan komedi dizilerinden Friends seven izleyiciler için Netflix üzerinden de aynı keyifle izlenecek pek çok dizi var. En az Joey kadar seveceğiniz yeni karakterler bulmak, Friends 8. sezon kadar etkileyici bölümler izlemek için listemizdeki dizilere göz atın ve yeni unutulmaz dizinizi izlemeye başlayın.

1994 yılında başlayan Friends dizisi 10 yıl sürmüş ve 2004 yılında ekranlara veda etmişti. Bir süredir de Friends özel bölümü bekleniyor ancak pandemi koşulları nedeniyle beklenen bölüm bir türlü gelmedi ve hayranlar yeni bir dizi arayışına girdiler.

Eğer bir Friends hayranıysanız, Netflix üzerinden aynı keyifle izleyebileceğiniz pek çok dizi bulunuyor. Belki henüz keşfetmediğiniz bu dizilerde Joey kadar sevdiğiniz karakterler ve Friends 8. sezon kadar unutulmaz hikayeler izleyebilirsiniz. Friends sevginizin yerini doldurmasa da en az onun kadar sevebileceğiniz, Netflix’te yer alan dizileri listeledik. Listedeki dizilerden biri belki de yeni favoriniz olur, kimbilir.

Friends özleminizi giderecek 12 dizi:

Gossip Girl

Lovesick

Friends From College

Brooklyn Nine-Nine

The Good Place

Master of None

How I Met Your Mother

Unbreakable Kimmy Schmidt

Community

One Day at a Time

Big Mouth

Modern Family

Gossip Girl

Tür: Drama, Romantik

Yayın Tarihi: 2007 - 2012

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley

New York şehrinin Doğu Yakası’nda yaşayan zengin ve ayrıcalıklı gençlerin dünyasının anlatıldığı dizide Gossip Girl isimli bir blogda yayınlanan yazılar nedeniyle ortaya çıkan çatışmalar anlatılıyor. Gençlerin karmaşa, kıskançlık ve ihanet dolu dünyasında kadın - erkek ilişkileri, aşk, cinsellik, arkadaşlık ve dostluk konuları seyirciyi uzun zaman kendine bağlayacak bir samimiyetle anlatılıyor.

Lovesick

Tür: Komedi

Yayın Tarihi: 2014 - 2018

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %98

Oyuncular: Johnny Flynn, Antonia Thomas, Daniel Ings

Hareketli bir hayatı olan Dylan, bir gün doktordan kötü haberi alır ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olduğunu öğrenir. Ancak kendi üzüntüsünden daha önemlisi, bu hastalığı yaymış olabileceği cinsel partnerlerini bulmak ve durumu onlara anlatmaktır. Zaten düşünmesi bile zor olan bu durum giderek daha garip ve izleyiciyi ekrana kilitleyen bir komediye dönüşür.

Friends From College

Tür: Komedi, Dram

Yayın Tarihi: 2017 - 2019

IMDb: 6,9

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Keegan-Michael Key, Cobie Smulders, Annie Parisse

Üniversite dönemi herkesin en unutulmaz yıllarını yaşadığı zamanlardır. Asla bitmeyecek dostluklar, sonsuz gibi görünen aşklar yaşanır ama gerçekten öyle midir? Friends From College dizisi tam da bu sorunun yanıtını anlatılıyor. Dizide 40’lı yaşlarında bir grup eski üniversite arkadaşının yeniden bir araya gelmesini ve gerçekten tüm yaşananların üniversite zamanında mı kaldığını yoksa unutulmaz mı olduğunu görüyoruz.

Brooklyn Nine-Nine

Tür: Komedi, Suç

Yayın Tarihi: 2013 - ...

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews

New York şehrinin Brooklyn bölgesindeki 99 numaralı karakolda geçen dizide, polislerin hiç şahit olmadığımız yönlerini izliyoruz. Karakolda bulunan her biri birbirinden farklı karakterler üzerinden hem New York Polis Teşkilatı NYPD’nin suçla mücadelesine şahit oluyoruz hem de dizideki karakterler üzerinden aşk, dostluk, toplumsal cinsiyet, suç ve adalet kavramlarının her bölümde ince bir mizahla ele alınmasını izliyoruz.

The Good Place

Tür: Komedi, Dram, Fantastik

Yayın Tarihi: 2016 - 2020

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil

Yaşadığımız dünyevi hayat bitiyor ve öbür dünya dediğimiz bölüm başlıyor. Kimi iyi, kimi kötü yere gidiyor. Peki, nasıl? The Good Place dünyada iyi bir insan ve kötü bir insan olma meselesini mizahi bir dille ele alıyor. Üstelik daha önce hiç düşünmediğimiz, sürprizlerle dolu bir hikayeye sahip. Dizi boyunca felsefi açıdan insanlık sorgulanıyor, iyi ve kötü kavramları farklı açılardan ironik bir dille ele alınıyor.

Master of None

Tür: Komedi, Dram

Yayın Tarihi: 2015 - 2017

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Aziz Ansari, Eric Wareheim, Lena Waithe

Karmaşa ile dolu New York şehrinde yaşamak oldukça zor. Özellikle göçmen bir komedi oyuncusuysanız hayat çok daha zor. 30 yaşındaki komedi oyuncusu Dev’in hem profesyonel hem de kişisel hayatındaki maceralarını konu alan Master of None dizisi, komedi ve dram öğelerini en başarılı şekilde işleyen dizilerden biri olarak kabul ediliyor. Dizi boyunca hem içsel sorgulamalar yapacak hem de eğlenceli vakit geçireceksiniz.

How I Met Your Mother

Tür: Komedi, Romantik

Yayın Tarihi: 2005 - 2014

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders

En az Friends kadar geniş bir hayran kitlesine sahip dizilerden biri olan How I Met Your Mother, listemizdeki kült dizilerden bir tanesi. Ted isimli karakterimizin çocuklarını anneleri ile nasıl tanıştığını anlatmak için karşısına oturtmasıyla başlayan dizi boyunca karşımıza, dizi tarihinin en unutulmaz isimleri olacak karakterler çıkıyor. Aşk ve dostluk kavramlarına odaklanan dizi, yer yer duygulandıran pek çok sahne ile seyirciyi iyiden iyiye kendine bağlamayı başarıyor.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Tür: Komedi

Yayın Tarihi: 2015 - 2019

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess

15 yılını ruh hastası bir tarikat lideri tarafından kaçırılarak saklandığı bir sığınakta geçiren Kimmy Schmidt, kurtarıldıktan sonra kendini New York’un kalabalık sokaklarında bulur. Hayat hiç de onun hatırladığı gibi değildir ama o kaybettiği yıllarını yeniden kazanmayı kafasına koymuştur. Yer yer son derece duygusal sahnelerin olduğu dizi, seyirciye eğlenceli bir macera vaadediyor. Dizinin, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend isimli bir interaktif filmine de Netflix üzerinden ulaşabilirsiniz.

Community

Tür: Komedi

Yayın Tarihi: 2009 - 2015

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Joel McHale, Danny Pudi, Donald Glover

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde kurgusal bir şehir olan Greeandale’de geçen dizi, düşük profilli bir devlet üniversitesindeki öğrenci ve öğretmenlerin eğlenceli hikayesini konu alıyor. Üniversitenin zaten karmaşık ve eğlenceli olan dünyasına bir de ülkenin farklı yerlerinden gelen, hiçbir ortak özelliği olmayan öğrenciler eklendiği zaman karşımıza Community gibi keyifle izlenecek bir dizi çıkıyor.

One Day at a Time

Tür: Komedi

Yayın Tarihi: 2017 - 2020

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %99

Oyuncular: Justina Machado, Todd Grinnell, Isabella Gomez

Bir ailenin içinde birbirinden oldukça farklı karaktere sahip insanlar olabilir ama önemli olan birbirini hiç bırakmadan güçlü bir aile olmayı başarabilmektir. One Day at a Time da tam olarak bunu anlatıyor. Yıllar önce Küba’dan ABD’ye göçen bir ailenin üç kuşak bireyleri aynı evde toplanıyor. Yeni boşanmış bir anne, onun genç kızı ve genç oğlu üzerinden hem aile ilişkileri hem de gençlik dünyası mizahi bir dille anlatılıyor.

Big Mouth

Tür: Animasyon, Komedi, Romantik

Yayın Tarihi: 2017 - ...

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %99

Oyuncular: Nick Kroll, John Mulaney, Jessi Klein

Çocuklukla yetişkinlik arasındaki o bitmek bilmez gibi gelen, adına ergenlik dediğimiz yıllarda herkesin kafası son derece karışık oluyor. Sanki bir canavar her an kafamızı karıştıracak bir şeyler söylüyor. Big Mouth animasyon dizisinde bu canavarların gerçekten ergenlere musallat olduğu bir hikaye izliyoruz. Dizi her ne kadar ergenlik dönemi gençliğini anlatsa da yetişkinler için hazırlanmış bir animasyon dizisi olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Modern Family

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yayın Tarihi: 2009 - 2020

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %85

Oyuncular: Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowena

Geniş bir aile ve her biri birbirinden tamamen farklı aile bireyleri. Peki, onları bir arada tutan ne? Sadece birbirlerine olan sevgileri. 11 sezon süren dizi boyunca karakterlerin hem hikaye içindeki gelişmelerine hem de oyuncuların gerçek hayattaki büyümelerine şahit olacaksınız. Aile, arkadaşlık, dostluk, cinsellik, toplumsal yargılar gibi konuların ustaca işlendiği Modern Family, tüm bu konuları yer yer seyirciyi gülmekten yerlere yatıracak mizahi bir dil ile işliyor.

Friends hayranlarının yeni gözdesi olacak, Joey kadar sevdikleri karakterler bulacakları, Friends 8. sezon kadar etkileyici bölümler izleyebilecekleri Netflix üzerinden yayınlanan en iyi 12 diziyi listeledik. Listedeki diziler ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.