Friends Oyuncuları Dizi Bittikten Sonra Ne Yaptılar?

Monica, Rachel, Ross, Phoebe, Chandler ve Joey karakterlerini canlandıran Friends oyuncuları, başarılı dizinin bitiminden sonra birçok başarılı projeye imza attı.

NBC, Friends sayesinde 1990'lardan 2000'lerin başına kadar televizyon dünyasının zirvesinde yer aldı. Yapımcılar da dahil hiç kimse, Friends’in tüm zamanların en sevilen televizyon programlarından birine dönüşmesini ve bu kadar başarı yakalamasını beklemiyordu. Serinin son bölümünün üstünden 16 yıldan fazla bir süre geçse bile hayranlar, hala dizi repliklerinden alıntılar yapıyor, eski bölümler tekrar tekrar izleniyor.

Dizi her ne kadar 16 yıl önce sona ermiş olsa da o zamandan beri Friends oyuncuları önemli birçok projenin parçası olmaya devam ettiler. Hatta bazı dizilerde beraber yer aldılar.

Monica Geller’ı canlandıran Courteney Cox, Scream serisi ve Cougar Town ile başarıyı yakaladı:

Courteney Cox’ın Friends dizisi sona erdikten sonraki ilk televizyon rolü Dirt dizisindeki Lucy oldu. O zamanki eşi David Arquette ile birlikte dizinin baş yapımcılığını da üstlenen Cox, dizide ünlü bir dedikodu gazetesinin editörü olarak rol aldı. Courteney Cox için Friends’ten sonraki en büyük başarısının Scream serisi olduğunu söyleyebiliriz. 1996’da rol aldığı Scream filminin devam filmleri olan, Scream 2 (1997), Scream 3 (2000) ve Scream 4’te (2011) seyirci karşısındaki yerini aldı. 2022 yılında vizyona girmesi planlanan Scream devam filminde de seyircilerle buluşacak.

Ayrıca Cox, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği komedi dizisi Cougar Town’da rol aldı. Dizide bekar ve aşırı korumacı bir anneyi oynayan aktris, 6 sezon boyunca başrol oynadı ve bu rol ona Altın Küre adaylığı kazandırdı.

David Schwimmer, Madagaskar’daki efsane karakter Melman’a hayat verdi:

David Schwimmer için Friends’ten sonraki büyük başarılarından birinin DreamWorks tarafından yapılan ve 2005'te gösterime giren animasyon filmi Madagaskar'da seslendirme yapması olduğunu söyleyebiliriz. Filmde Schwimmer, New York Hayvanat Bahçesi'ndeki yaşamını rahat ve huzurlu bir şekilde sürdürürken, kazara kendini arkadaşlarıyla birlikte çok uzaklardaki bir adanın vahşi ortamına bulan zürafa Melman’ı seslendirdi. Melman'ın sesi olarak iki devam filminde ve bir yılbaşı özel bölümünde seyircilerle buluştu.

Schwimmer’ın başarı dolu yönetmenlik macerasına atıldı:

Pek çok Friends hayranı, Schwimmer'ın kamera önü kadar kamera arkasındaki hünerlerini de biliyor. Friends'in toplamda 10 bölümünü yöneten David Schwimmer, birçok televizyon projesini ve iki büyük filmi yönetti. 2008'de Schwimmer, eski nişanlısını geri kazanma umuduyla maratona katılan bir adamın hikayesini anlattığı ve başrolünde Simon Pegg’in yer aldığı komedi filmi Run, Fat Boy, Run'ı yönetti.

David Schwimmer, 2010 yılında ödüllü Trust filmi ile yönetmen olarak bugüne kadarki en büyük başarısını sergiledi. Clive Owen ve Catherine Keener'ın başrollerini paylaştığı gerilim filmi, 14 yaşındaki kızları Annie'nin (Liana Liberato) internette tanıştığı birinin kurbanı olduktan sonra ailenin birlikte kalma mücadelesine odaklanıyor.

2016'da Schwimmer, FX’te yayınlanan American Crime Story dizisinin ilk sezonunda Robert Kardashian olarak yan rol ve Feed the Beast dizisinde Tommy Moran olarak başrol canlandırmasıyla birlikte uzun bir aradan sonra tekrar televizyon ekranlarına geri döndü. Son olarak, 2020 yılında yayınlanan Intelligence adında 6 bölümlük sitcomda bir NSA ajanını canlandırdı. Dizinin ikinci sezonun ise 2022 yılında çıkması bekleniyor.

O bir aktris, yapımcı, komedyen ve yazar: Lisa Kudrow

Lisa Kudrow’un Friends’in bitiminden sonra kariyerinde kendini tekrar etmemeye oldukça özen gösterdiğini yaptığı işler ortaya seriyor. Phoebe Buffay’i canlandırdığı dizi Friends sona erdikten sonra Kudrow, HBO’da yayınlanan komedi dizisi The Comeback'in yapımcılığını üstlendi, senaryosunu yazdı ve dizide başrol oynadı. Ayrıca canlandırdığı komedide En İyi Kadın Oyuncu dalında Emmy ödülü kazandı.

Başarılı oyuncu, dört sezon süren senaryosunu kendi yazıp başrolde oynadığı doğaçlama programı Web Therapy ile de büyük başarı yakaladı. Kudrow, Friends dizisinde oynarken ayrıca 1997'de kült klasik komedi Romy ve Michelle’s High School Reunion'da rol aldı. Ayrıca Bandslam, Hotel for Dogs, Easy A, Neighbors, The Girl on the Train da dahil olmak üzere kariyeri boyunca birçok filmde yer aldı.

Bojack Horseman ve seslendirme kariyeri:

Lisa Kudrow, diziler ve filmlerdeki başarısını seslendirme alanında da gösterdi. Netflix orijinal animasyonu BoJack Horseman'ın 2. sezonunda Bojack’in komadan yeni uyanmış baykuş kız arkadaşı Wanda Pierce’ı seslendirdi. Seslendirme kariyerine Patron Bebek adlı animasyon ile devam ederek filmdeki bebeğin annesini seslendirdi. Ayrıca şu anda yapım aşamasında olan Patron Bebek 2’de de yer alacağı kesinleşti.

Matt LeBlanc, Friends'in devam niteliği taşıyan “Joey” dizisi ile yoluna devam etmişti:

Friends oyuncularının birçoğu kendilerini bir hevesle başka alanlara yönlendirirken Matt LeBlanc, bir süreliğine sitcom'a bağlı kalmayı tercih etti. Friends bittikten sonraki ilk rolü, dizideki karakterinin oyunculuk kariyerini sürdürmek için Hollywood'a taşınmasını konu alan, Friends’in devamı niteliğindeki Joey adındaki diziydi. Dizi, iki sezon sonra beklenilen başarıyı yakalayamayıp reytinglerin azalmasından dolayı iptal edildi. Bunun ardından oyunculuğa bir yıl ara vereceğini açıkladı, ancak o bir yıl beş yıla dönüştü.

2012’de tekrar seyirci karşısında Episodes dizisiyle çıkan LeBlanc, beş sezon boyunca oynadığı bu dizi sayesinde Altın Küre ödülünü kazandı. O zamandan beri, Man with a Plan’deki başrolü de dahil olmak üzere birkaç küçük televizyon projesinde daha yer aldı.

Jennifer Aniston, Friends’ten sonra adeta bir yıldız gibi parladı:

Rachel Green rolüyle Altın Küre kazanmasının ardından Jennifer Aniston, başta 2005 yılında Clive Owen ile başrolünü paylaştığı suç-gerilim filmi Derailed olmak üzere çeşitli filmlerde büyük roller üstlendi. Daha sonrasında Bu Nasıl Aile, Patrondan Kurtulma Sanatı ve Hayatım Yalan gibi büyük başarı elde eden filmlerde de hünerlerini ve oyunculuğunu sergiledi.

Jennifer Aniston, kamera önünde ve arkasında birçok iddialı projeyi üstlenerek yeteneklerini göstermeye devam etti. Lifetime'da yayınlanan meme kanseri konusunu araştıran antoloji filmi Five’ın beş kadın yönetmeninden biri olarak görev yaptı ve üçüncü Altın Küre adaylığını kazandığı drama filmi Cake'in baş yapımcılığını yaparak başrolünü oynadı. Aniston ayrıca 2019’da ilk sezonunun yayınlandığı kurgusal bir sabah haber programının perde arkasını ortaya seren The Morning Show'un başrolünü ve baş yapımcılığını üstleniyor.

Matthew Perry, Emmy ve Altın Küre adaylığı kazandı:

Friends dizisindeki komik ve sarkastik Chandler Bing rolündeki çılgın başarısının ve iyi bir film kariyerinin ardından Perry, oyunculuğun yanı sıra yazmaya ve yapımcılığa yönlendi. Matthew Perry, Friends'ten sonraki ilk büyük televizyon projesinde, 2006'da televizyon için yapılmış biyografik The Ron Clark Story adlı filmde Harlem ilkokul öğretmeni olarak rol aldı. Filmdeki performansı ona ilk kez Emmy adaylığı ve Altın Küre adaylığı kazandırdı.

...ancak ardı arkası kesilmeyen başarısızlıklar yaşadı:

2006’da Matthew Perry, The West Wing dizisinin yaratıcısı Aaron Sorkin ile kurgusal bir komedi gösterisinin perde arkasında neler olup bittiğini anlatan Studio 60 on the Sunset Strip adında kısa komedi dizisi çekti. O sırada çektikleri diziye benzer 30 Rock isimli bir dizi daha yayınlanınca popülerliği giderek azaldı ve Studio 60 bir sezondan sonra iptal edildi.

Daha sonra Mr. Sunshine for ABC ve Go On adındaki dizilerde rol aldı, ancak o dizilerin de Studio 60 gibi birinci sezondan sonra çekimleri durduruldu. Perry bu laneti 2009 yılında vizyona giren 17 Again filminde beraber oynadığı Thomas Lennon ile dizi çekerek kırdı. 1968’de yayınlanmaya başlayan The Odd Couple dizisini modernize ederek seyirci karşısına çıkardılar. Direkt birinci sezondan sonra iptal olmasa da, maalesef ki bu dizi de üçüncü sezondan sonra yayından kaldırıldı.

Matthew Perry, oyunculuğunu en son 2017 yılında yayınlanan mini dizi The Kennedys After Camelot’ta Ted Kennedy’i canlandırarak konuşturdu. O zamandan beri hiçbir projede yer almadı. Eskiden ciddi bir alkol ve uyuşturucu problemi yaşayan Perry, şimdilerde enerjisini ve zamanını terapi, ayıklık ve onun gibi uyuşturucu bağımlılığı problemi yaşayanlara yardım etmek için harcıyor.