HBO'nun mayıs ayında piyasaya süreceği çevrimiçi yayın platformu HBO Max, Friends ekibinin özel bir bölüm için kamera karşısına çıkacağını açıkladı. Ekibin altı ana oyuncusu da özel programda yer alacak.

10 sezon süren ve geride büyük bir hayran kitlesi bırakan sitcom Friends hakkında müjdeli bir haber geldi. HBO'nun mayıs ayında kullanıcıların hizmetine sunulacak çevrimiçi yayın platformu HBO Max, 16 yıl aradan sonra Friends özel bölümü için dizinin tüm yıldızlarının yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow ve Matthew Perry'den oluşan yıldız kadronun yer alacağı özel bölüm, HBO Max'te yayınlanacak. HBO Max'in baş içerik editörü Kevin Reilly, özel bölümün yanı sıra tüm Friends bölümlerinin de platformda yer alacağını açıkladı. Reilly, gerçek zamanlı gösterilerin de yapılabildiği günümüzde, yeni içeriğin zamanın ruhunu yakalayarak hem eski hem de yeni Friends hayranlarını bir araya getireceğini belirtti.

Warner Bros tarafından çekilecek

HBO Max'te yayınlanacak programın, önceden yazılmamış özel bir bölüm olacağı ve altı oyuncunun da Friends'in çekildiği California'da bulunan Warner Bros stüdyolarındaki 'Stage 24'te (Salon 24) buluşacağı kaydediliyor.

10 sezon devam ettikten sonra sona eren Friends'in yıldızlarının yeniden bir araya geleceği söylentileri, Jennifer Aniston'ın Instagram hesabından geçen ekim ayında paylaştığı toplu selfie'yle birlikte ayyuka çıkmıştı. Yeni bir bölüm üzerine ortaya atılan iddialar, dizide "Chandler Bing" karakterini canlandıran Matthew Perry'nin Twitter'dan yaptığı yaptığı "Büyük haberler geliyor..." paylaşımıyla birlikte tekrar canlandı.

2016 yılında kısmi bir yeniden birleşme olmuş; Cox, Aniston, Kudrow, Schwimmer ve LeBlanc NBC'de bir araya gelmişti. Bu programda Perry'nin olmaması, HBO Max'teki özel programın ilk gerçek anlamda ve tam yeniden birleşme olacağı anlamına geliyor.

Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği yeni özel bölümün 1 saat civarında süreceği belirtiliyor. Oyuncuların özel bölüm için 3 ila 4 milyon dolar arasında bir ücret alacağı iddia ediliyor.