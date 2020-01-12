Frozen 2, Gişede 1,4 Milyar Dolara Yaklaştı

Frozen 2, gişede elde ettiği başarıyla Disney’in yüzünü güldürmeye devam ederken Jumanji, Knives Out ve Little Women gibi yapımlar da pastadan pay almak için mücadeleyi sürdürüyor.

Yarın bu saatlerde Oscar ödülleri için adaylar açıklanacak. Oscar öncesinde vizyon ise oldukça hareketli ve hemen her tarzda filmi salonlarda bulmak mümkün. haliyle gişede ciddi bir rekabet söz konusu.

Jumanji: The Next Level sağlam gidiyor

Frozen 2, gişede toplamda 1,4 milyar dolara oldukça yaklaşırken genel toplamda da liderliği kimseye bırakmıyor. Elsa ve Anna’nın bu yeni hikayesi, tıpkı ilk film gibi büyük bir popülerliğe sahip ve Disney, tam da Dolittle’ın çıkacağı hafta filmin “birlikte söyle”” versiyonunu yayınlayacak.

Sony’nin Jumanji: The Next Level filmi ise A seviye bir macera olmaya devam ediyor. Kevin Hart, Karen Gillan, Dwayne Johnson ve Jack Black’ten oluşan kadrosuyla film gişede başarılı performansını devam ettirdi ve bu hafta ABD içinde 14 milyon dolar gişe yaparak ilk ayını 257 milyon doların biraz üzerinde tamamladı. Filmin dünya çapındaki gişesi ise 671 milyon dolar oldu.

Frozen 2 tüm zamanların en iyi gişeye sahip 11. filmi oldu

Bir başka Sony yapımı olan Little Women ise bu hafta ABD içinde 7,65 milyon dolar kazandı ve toplam gişede 74 milyon doları buldu. Film dünya çapında da 107 milyon dolara ulaşmayı başardı. Fakat film, yarın Oscar adaylığını alması durumunda bu rakamı daha da yukarı çekecektir.

Frozen 2 bu hafta ABD içinde 5,8 milyon dolar, ABD dışında ise 19,1 milyon dolar kazanç elde ederek toplamda 1,371 milyar dolara erişti. Böylelikle film en başarılı gişeye sahip yapımlar listesinde 11. sıraya yükseldi. Frozen 2’nin gişede geride bıraktığı yapımlar arasında Star Wars: The Last Jedi, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları, Black Panther gibi yapımlar var.

Disney’in diğer yapımlarından Ford v Ferrari dünya çapında 211 milyon dolar gişe yaptı. Spies in Disguise ise 115 milyon doları bulmayı başardı.