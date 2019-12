Bazı ülkelerde 4 Aralık, bazı ülkelerdeyse 13 Aralık'ta vizyona giren yeni Jumanji filmi, gişede elde ettiği başarıyla dikkat çekiyor. Filmin açıklanan son gişe rakamlarına göre 13 Aralık'taki 19,4 milyon dolarlık gelir, Jumanji: The Next Level'dan elde edilecek gelirin hayli yüksek olacağına işaret ediyor.

İlk filmiyle gişeyi altüst eden ve 1 milyar dolarlık gişe hasılatıyla dikkat çeken Jumanji serisinin yeni filmi Jumanji: The Next Level, dün itibarıyla dünya genelinde vizyona girdi. Film için hazırlanan yayın takvimi, 4 Aralık'ta başlıyor ve 13 Aralık'ta ülkemizin de aralarında olduğu bazı ülkelerle devam ediyordu.

Filmin açılış hafta sonu olarak kabul edebileceğimiz bu dönemde gişe rakamları hayli heyecan verici. 13 Aralık tarihinde 19,4 milyar dolar gişe hasılatı elde eden Jumanji: The Next Level, şu an listelerin ilk sırasında yer alıyor. Filmin bir gündeki bu hasılatı, 50 milyon dolarlık hafta sonuna da işaret ediyor.

Jumanji: The Next Level, 12 Aralık'ta 4,7 milyon dolar hasılat elde etmişti:

Sony'nin en yeni yapımı, 12 Aralık günü 4,7 milyon dolar hasılat elde etmişti ve filmin diğer ülkelerde vizyona girmesi, gelirleri önemli oranda yükseltti. Görünen o ki Jumanji: The Next Level, ilk Jumanji filminin başarısını devam ettirecek. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Awkwafina, Nick Jonas, Danny DeVito ve Danny Glover'ın başrol oynadığı yapımın açılış hafta sonu gelirinin hayli yüksek olması öngörülüyor.

Filmin vizyona girdiği tarihlerin, yılbaşı dönemine yakın bir dönem olması nedeniyle gişe hasılatının düşük olabileceği tahmininde bulunan uzmanlar, açıklanan rakamların tahmin edilenden yüksek olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca bu noktada Jumanji 2'nin 20 Aralık 2017'de vizyona girdiğini ve 9,07 milyon dolar gişe hasılatıyla başladığını hatırlatmakta fayda var.

Jumanji 2'de 5 günde elde edilen gelirin Jumanji 3'te 3 günde kazanıldığını belirten uzmanlar, Sony'nin 20 Aralık'ta vizyona girecek Star Wars: The Rise of Skywalker'ı düşünerek doğru tarihler belirlediğini ifade ediyorlar. Sony'nin izlediği stratejinin, filmin toplamda beklenenin üstünde hasılat elde etmesini sağlayıp sağlamayacağını hep birlikte göreceğiz.