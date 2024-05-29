Futbolcuların bir parçası hâline gelen forma numaralarının arasında 100 numara olmamasının sebebini açıklıyoruz.

Futbolcular, forma numaralarıyla özdeşleşir. Mesela Lionel Messi deyince herkesin aklına 10 numara gelir. Peki futbol formalarında sıralama neden 1’den 99’a kadar gidiyor?

100 numaranın alınamamasının özel bir sebebi var mı? Aslında evet, var. Hatta bir tane değil birkaç farklı neden var. Tek tek açıklayalım.

100 numara olsaydı düzen bozulabilirdi.

Futbolda özellikle ilk 11 oyuncunun oyundaki pozisyonlarına göre belirli numaralar veriliyor. Örneğin 1 numara kaleci, 10 numara oyun kurucu, 9 numara forvet gibi. İşte Bu geleneksel numaralandırma, 100 numarayı içermiyor.

Ayrıca 100 numara gibi 3 basamaklı numaralar okunabilirlik ile estetik açısından da pek pratik olmazdı. Hem sahada okunması zorlaşabilir hem de formanın tasarımını bozabilir.

Koyulan kurallar da var.

FIFA dahil futbol federasyonları, forma numaralarının 1 ila 99 arasında sıralandırılmasını kural koyduğundan 100 numara hiçbir zaman forma numarası olarak kullanılamıyor.

Zaten futbol tarihi boyunca 2 basamaklı numaralar kullanılarak bugünlere gelindiği için gelenekselleşmiş bir şey oldu. Bu yüzden 100 numaranın kullanımına yer yok.

Bazı ülkelerde istisnalar var.

Meksika gibi Güney Amerika ülkelerinde; 1, 2 ve 3 basamaklı sayılar formalarda kullanılabiliyor. Bazen istisnalar da olabiliyor. Örneğin Bofo Bautista adlı futbolcu, rakibi Chivas ile mücadele ederken takımının 100. yılı diye 100 numaralı forma giymişti.

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