Galaxy S25 serisinde kullanılan Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi, standart modelle karşılaştırıldı ve performans farkı incelendi.

Samsung'un Galaxy S25 serisinde yer verdiği Snapdragon 8 Elite standart Snapdragon 8 Elite modeline kıyasla daha yüksek performans sunduğunu iddia ediyor. Peki, bu fark kullanıcı deneyimine yansıyor mu, yoksa sadece teknik verilerde mi kalıyor? İşte yapılan testlerin ortaya koyduğu sonuçlar.

Samsung’un Galaxy S25 modellerinde kullandığı Snapdragon 8 Elite'in, orijinal versiyona göre bazı teknik yükseltmelerle geldiği paylaşıldı. Fakat yapılan testler bu farkın performansa ne kadar yansıdığı konusunda kesin veriler sunuyor.

Uzun süreli performans ve ısınma sorunu

Galaxy S25 Ultra’da kullanılan Snapdragon 8 Elite, standart modele kıyasla maksimum saat hızını 4.32GHz’den 4.47GHz’e çıkarıyor. Bu da işlemci performansında %3.5’lik bir artış anlamına geliyor. Çok çekirdekli testlerde bu fark %7.2’ye kadar yükselse de, uygulama performansına doğrudan etkisi olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Grafik işlemci (GPU) tarafında ise önceki nesle göre %30’luk bir performans artışı olduğu belirtiliyor. Ancak yapılan karşılaştırmalarda, aynı işlemciyi kullanan diğer modellerle arasında önemli bir fark tespit edilmedi.

Galaxy S25 Ultra'da kullanılan işlemcinin maksimum saat hızı 4.32GHz’den 4.47GHz’e yükseltilmiş. Bu da %3.5’lik bir hız artışı anlamına geliyor. Çok çekirdekli testlerde bu fark %7.2’ye kadar çıkıyor. Ancak bu küçük farkların, uygulamaların çalışma hızına doğrudan etkisi olup olmadığı tartışmalı. GPU (grafik işlemci) tarafında ise önceki nesle göre %30’luk bir artış iddia edilse de aynı işlemciyi kullanan diğer telefonlarla karşılaştırıldığında belirgin bir fark ortaya çıkmıyor.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy, bazı testlerde rakiplerinden birkaç puan öne geçse de, bu fark günlük kullanımda hissedilir seviyede değil. Özellikle oyun performansı açısından, soğutma sistemine daha fazla önem veren rakip modellerin daha kararlı bir deneyim sunduğu görülüyor.