Hâlihazırda en güçlü mobil işlemci olan Snapdragon 8 Elite, Red Dead Redemption 2'yi oynanabilir seviyede çalıştırdı.

Günümüzde mobil işlemciler öyle güçlü hâle geldiler ki artık PC oyunlarını gayet iyi performans ile çalıştırabiliyorlar. Bunu en son iPhone modellerde görmüştük ve şimdi de Snapdragon 8 Elite'in performansı gözler önüne serildi.

Hâlihazırda en iyi mobil işlemci ünvanını taşıyan Snapdragon 8 Elite, yeni bir videoda Red Dead Redemption 2 gibi güçlü bir oyunu çalıştırabiliyor. Tabii oyunun grafiklerini kısmak gerekiyor olsa da...

Düşük grafiklerde 60 FPS verebildi

Çin merkezli video platformu Bilibili’ye yüklenen videoda Snapdragon 8 Elite’in Winlater adlı bir emülatör kullanarak Red Dead Redemption 2’yi çalıştırdığı görülebiliyor. Oyunun kare hızının oynanabilir seviyede olması için grafik ayarlarının en düşüğe çekildiği belirtiliyor.

Snapdragon 8 Elite’in performansına dair diğer örnekler de dikkat çekici. Daha önceki raporlar, bu işlemcinin ilk Red Dead Redemption oyununda 160 FPS seviyelerine ulaşabildiğini göstermişti. Bunun yanında işlemci Cyberpunk 2077’yi düşük ayarlarda 60 FPS'te çalıştırmayı başarmıştı.

Peki siz mobil işlemcilerin oyun performanslarında geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.