Game Pass PC İçin EA Play Servisinin Ertelendiği Duyuruldu

Microsoft'un abonelikli oyun servisi Xbox Games Pass ve EA Play, geçtiğimiz ay güçlerini birleştirmişti. Konsol için sunulan bu entegrasyonun PC için de geleceği duyurulmuştu ancak ne yazık ki duyuru yerine erteleme bilgisi paylaşıldı.

Dizi ve film dünyasında bir süredir var olan abonelik servisleri, oyun dünyasında da yaygınlaşmaya başladı. Özellikle büyük oyun şirketleri, kendi abonelik servislerini duyuruyorlar. Bu şirketlerden ikisi Microsoft ve Electronics Arts, geçtiğimiz aylarda bu konuda güçlerini birleştirmişti.

Microsoft'un abonelikli oyun servisi Xbox Game Pass ile Electronics Arts'ın abonelikli oyun servisi EA Play, güçlerini birleştirmiş ve EA Play, Xbox Games Pass servisine konsollar için dâhil olmuştu. Ayrıca PC aboneliği için de EA Play'in sunulacağı ifade edilmişti. Ancak PC oyuncuları için üzücü bir haber geldi.

Game Pass PC için EA Play servisi ertelendi.

Microsoft, Xbox'ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Xbox Game Pass PC için EA Play servisinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada PC için bu entegrasyonun önümüzdeki sene kullanıcılara sunulacağı belirtildi.

Yayınlanan açıklamada Electronics Arts ile birlikte çalışarak ortaya harika işler koyabileceklerini ancak bunun için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Konsol için bu seçenek hâlihazırda sunulmuşken PC için neden ertelendiğine dair ise net bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca PC için bu entegrasyonun ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir tarih de belirtilmedi.

Şu an konsol için Game Pass EA Play servisinde geçtiğimiz sene çıkan Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat, Anthem, Battlefield V, Mass Effect: Andromeda, Dragon Age: Inquisition gibi birçok oyun bulunuyor. Sonuç olarak EA Play'de yer alan oyunları oynamak isteyen Game Pass PC abonelerinin biraz daha beklemesi gerekecek.