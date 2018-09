En İyi Olduğu Söylenen 5 Gamer Mouse’u İnceledik

Oyuncular için özel olarak tasarlanmış mouse, klavye ve kulaklık modelleri hem daha rahat bir oyun deneyimi sunmak, hem de ekstra özelliklerle size avantaj kazandırmak konusunda çok önemli bir yere sahip. Biz de bu yazımızda piyasada yüksek fiyatlara satılan oyuncu mouse'larını inceledik.

Bilgisayar oyunları geliştikçe ve sundukları özellikler arttıkça, oyunlardan tam verim alınmasına olanak tanıyan bilgisayar donanımlarının da önemi bir o kadar artıyor. Bunlar arasında ilk akla gelenler de oyunların oynanmasında büyük role sahip oyun fareleri ya da orijinal adıyla söylenirse ‘gaming mouse’ olarak bilinen donanımlar oluyor.

Bu konuda uzmanlaşan birçok firma olmasıyla birlikte, oyun faresi seçenekleri içinden en iyi olanı bulmak kolay değil. Çünkü hemen her firma, çok gelişmiş özelliklere sahip olan fareler sunuyor ama bunların özellikleri de birbirine benziyor. Bu nedenle aşağıda sunduğumuz 'En İyi 10 Gaming Mouse' listesi piyasada göze çarpan oyun farelerinden oluşuyor, fakat bunların arasından seçim yapmak biraz da kişisel tercihlere kalıyor.

1- Logitech G900

Öncelikle bilmeniz gerekiyor ki G900 ve G903’ün kayda değer tek farkı kablosuz şarj (PowerPlay) desteği. Bir çeşit sihirbazlık kullanan şirket, bir şekilde 2.4GHz’lik bir bağlantı üzerinden yoklama oranını 1 milisaniyeye indirmeyi başardı. Tüm DPI serisinin hızlandırılmış kapsamı, sıfır düzeltme ve filtreleme ile birlikte bu oyun faresi, bir sonraki Hearthstone oyunundan Heroes of The Storm’a kadar her şey için hazırlandı.

DPI: 12.000 | Arayüz: Kablolu / Kablosuz 2.4GHz | Düğmeler: 11 | Özellikler: Özelleştirilebilir RGB Aydınlatma, 30 saatlik pil ömrü, çıkarılabilir yan düğmeler.

+ Modüler yan düğmeler

+ İki yönlü tasarım

– Opsiyonel ağırlık yok

İnternet fiyat aralığı: 700-1200 TL

2- Corsair Glaive RGB

Yumuşak dokunuşlu boya kaplaması ve ergonomiyi daha da genişleten değiştirilebilir başparmak tutamaçları konfor için üretilmiş. Sağ el ile kullanım için tasarlanmış olan Corsair Glaive RGB oyuncu faresi, 3 farklı değiştirilebilir yan panel sunuyor ve bunlardan en rahat ettiğinizi kolayca takıp farenizi kullanmaya başlayabiliyorsunuz. 16.000 DPI sensör bulunan ürün bu anlamda oldukça hassas. Hatta isterseniz hassasiyeti 1 DPI seviyesine kadar düşürebiliyorsunuz.

DPI: 16.000’e kadar | Özellikler: Değiştirilebilir başparmak tutamaçları, üç bölgeli arka aydınlatma, Pixart 3367 sensör, Omron anahtarları, DPI durum ışıkları.

+ Rahat tutuş ve konfor

+ Yumuşak hareketler ve izleme

- Neredeyse tamamı plastik

İnternet fiyat aralığı: 460-790 TL

3- Razer DeathAdder Elite

Bu harika fare için aslında çok bir şey söylemeye gerek yok. DeathAdder Elite, kendini kanıtlamış ve ergonomisiyle çok seçilenler arasına girmeyi başarmış farelerden biri. 7 adet programlanabilir tuşu ile atayabileceğiniz bir sürü fonksiyonel tuş bulunuyor ve bunları değerlendirip değerlendirmemek size kalmış.

DPI: 16.000’e kadar | Özellikler: Saniyede 450 inç Gerçek izleme,% 99.4’lük Çözünürlük Doğruluğu, 50 milyon tıklama ile mekanik fare anahtarları, Razer Chroma aydınlatma, 450’ye kadar IPS / 50 g ivmelenme, Razer Synapse yazılımı.

+ Rahat kavrama

+ Süper duyarlı

+ Renkli RGB aydınlatma

– Serbest dönen kaydırma tekerleği yok

İnternet fiyat aralığı: 350-500 TL

4- SteelSeries Rival 700

SteelSeries'in Rival 700 ismini verdiği oyuncu faresi, tasarımsal olarak çok dikkat çekici görünmüyor ancak sol önüne konumlandırılan OLED ekranıyla fark yaratmayı başarıyor. İsteğe bağlı olarak rahatlıkla programlanabilen bu ekranda oyun verilerini, özel logoları ya da animasyonlu görselleri gösterebilen fare, aynı zamanda hassasiyet gibi ayarlara da hızlı erişim sunuyor.

DPI: 16.000’e kadar | Özellikler: Gamesense desteği, OLED ekran, Dokunsal uyarılar, SteelSeries Engine 3 desteği, Programlanabilir düğmeler, Dahili profil depolama.

+ Modüler bileşenler

+ Yenilikçi LCD ekran

-Sadece sağ elle kullanım

– Sınırlı görüntü desteği

İnternet fiyat aralığı: 410-900 TL

5- Corsair Harpoon

Ortalama boyu onu hem küçük hem de büyük eller için iyi bir hale getiriyor ve arkadaki Corsair’in RGB aydınlatmalı logosu, masanızın üzerinde dinlenirken oldukça havalı görünüyor.

DPI: 6000 | Özellikler: Gelişmiş izleme özellikli optik oyun sensörü, Konturlu tasarım, Dokulu lastik yan tutma yeri, Altı programlanabilir düğme, Özel DPI ayarlarını saklamak için dahili bellek.

+ Mükemmel kavrama

- Yazılım sorunları