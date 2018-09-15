Hızla büyüyen korku oyunu furyasına rağmen hiç korku oyunu oynamadıysanız, kendinize göre bir tane seçip oynayabileceğiniz en iyi 10 korku oyunu.

Korku oyunları son dönemlerde oldukça popüler olan oyun türlerinden biri oldu. Aniden karşımıza çıkan yaratıklar sinir bozsa da güzel hikayeleri ya da grafikleri olan oyunlar gerçekten bağımlılık yaratabiliyor. Kendimizi savunmasız hissettiren ve bazen etkisinden çıkamadığımız korku oyunlarından, bilgisayar için en iyi 10 tanesini sizlere derledik.

1. Outlast

Korku oyunları dendiğinde ilk aklımıza gelen oyunlardan biri olan Outlast, sinematik çekimleri ve gerçekten korkutucu olan sahneleriyle oldukça etkileyici bir oyun. Terk edilmiş bir akıl hastanesinde geçen bir keşif oyunu olması oldukça klişe gibi gelse de sıkılmadan ve korkarak oynayabileceğiniz güzel oyunlardan biri.

2. Amnesia: The Dark Descent

Bu oyun, korkutucu sahneleri ve bilinmezlik kasvetiyle dolu olduğu için kabusa daha çok benziyor. Oyun boyunca; gizlice kaçmak, saklanmak ve canavarlara bakmadan akıl sağlığınızı korumaya çalışmakla uğraşıyorsunuz. Birçok karanlık sahnesinin olması, bilinmeyenin korkusu herkesin en güçlü korkusudur sözünü karşılar nitelikte.

3. Resident Evil 7

Tüm zamanların en iyi oyunlarından sayılabilecek olan Resident Evil serisi, hayatta kalma ve korku oyununun birleşimi ile oluşuyor. Oldukça gerçekçi grafikler sayesinde oyun, korku dolu anları derinden yaşatıyor. Genel olarak bir malikanenin içerisini keşfetmekle geçen oyun, serinin en çok sevilen ilk oyunlarından sonra en beğenilen oyun oldu.

4. Doom 3

Gerçekten korkutucu olan Doom 3; genellikle aniden çıkan yaratıklar, uzaylılar ve dev örümceklerden oluşuyor. Amacımız bu canavarları, geldikleri yere geri göndermek. Tam bir korku filme senaryosuyla ilerleyen ve kaliteli grafikleri ile oyuna tamamen bağlanacaksınız.

5. Alıen: Isolation

Bu oyun 2014'üm en iyi oyunları arasında bulunuyor. Bir uzay istasyonunda geçen bu oyun, korku filmleri karşısında hissizleşenleri bile korkutmayı başarmış olmasıyla tanınıyor.

6. Condemned: Criminal Origins

Hem korku hem de aksiyon dolu bu oyun, eski grafiklerine rağmen oyuncuyu kendisine bağlıyor. Olay yeri araştırmacısı Ethan Thomas'ı oynadığınız simülatörde, yumrukları tam olarak zamanlamanız veya doğru şekilde savunma yapmanız gerekse de en iyi yolun kaçmak olduğunu anlayacaksınız.

7. Darkwood

Bir korku oyununda seslerin ne kadar farklı ve kullanışlı olduğunu merak ediyorsanız bu oyun tam size göre. Lanetli bir ormanda gezinmek, kim olduğunuzu ve nasıl geldiğinizi anlamak, kaynak toplamak ve köpeklerle savaşmak için en iyi oyun. Gece düşmanlardan korunmak için jenaratör kullanabilir, barikat ve tuzak kurabilirsiniz. Mükemmel bir planınız bile olsa onlar sizin için geliyorlar.

8. System Shock

System Shock, hayatta kalma oyunları arasında en klasiklerden biri olabilir. Açık uçlu yapısı ile keşfedilecek sonsuz bir dünya ayaklarınızın altına seriliyor.

9. Dead Space

Şiddet, paranoya, sıkışmışlık, umutsuzluk ve acımasızlık... Bunların hepsi bir oyunda toplanarak ne kadar sabırlı olabileceğinizi ölçüyolar. Uzay gemisinde geçen Dead Space; perili bir uzay gemisinde en güçlü silahlarınızla da olsanız başınıza neler geleceğini anlatıyor.

10. The Evil Within 2

Eski tarz oyunları özleyenlerin kesinlikle bakması gereken bu oyun, gizemli mekanı ve senaryosuyla kendine bağlayack. Açık bir dünyada oynanan oyun keşfedilmeyi bekleyen silahlar ve sürekli rahatsız eden canavarlarla dolu. The Evil Within, hataları ile güzel olan nadir oyunlardan biridir.