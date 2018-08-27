Gamesir'den Apple Cihazlar İle Uyumlu Oyun Kolu: Gamesir M2

Gamesir'in tüm Apple cihazlar ile uyumlu oyun kolu M2'yi meraklıları için yakından inceledik.

Oyun tutkunları için en kritik ekipmanların başında oyun kolları geliyor. Kullanışlı, uzun ömürlü ve Apple cihazlar ile uyumlu bir oyun kolu arayanlar için ise son dönemde en çok dikkat çeken ürünlerden biri Gamesir M2. iOS 7.0 ve üzeri ile Mac OS 10.6 ve üzeri Apple ürünleriyle uyumlu bir ürün olan M2, Apple oyun konsolu sertifikasına sahip tüm oyunlar için kullanılabiliyor.

iPod, iPhone, iPad, Macbook, iMac ve Apple TV ile uyumlu olan M2 ile mobil oyunlarınızı da ürünü telefonunuz ile entegre hale getirerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda M2 ile TELLO markasına ait droneları da kontrol etmek mümkün.

Gamesir M2 Apple Uyumlu Kablosuz Oyun Kolu Teknik Özellikleri

Şarj Olma Süresi: 1-2 Saat

Çalışma Mesafesi: 7 metre

Bluetooth Versiyon: 4.0

Batarya: 800mAh

Şarj Voltajı: 3.7-5V

Şarj Akımı: 1-2A

Tümleşik Telefon Tutucu

TELLO Drone Desteği

Parlak LED Butonlar

Batarya Göstergesi

Apple Uyumluluğu

Çalıştığı Sistemler: iOS 7.0 ve üzeri, Mac OS 10.6 ve üzeri

Ergonomik Tasarım

Ürün Boyutu: 155x102x65.5 mm

Kutu Boyutu: 191x130x87 mm

Kutu Ağırlığı: 265 g

Bağlantı: Bluetooth

Gamesir'in Apple uyumlu oyun kolu M2 hakkında daha fazla bilgi için dilerseniz buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz. Gamesir'in diğer oyuncu ekipmanlarına göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.