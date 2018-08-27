Gamesir'den Apple Cihazlar İle Uyumlu Oyun Kolu: Gamesir M2

Oyun tutkunları için en kritik ekipmanların başında oyun kolları geliyor. Kullanışlı, uzun ömürlü ve Apple cihazlar ile uyumlu bir oyun kolu arayanlar için ise son dönemde en çok dikkat çeken ürünlerden biri Gamesir M2. iOS 7.0 ve üzeri ile Mac OS 10.6 ve üzeri Apple ürünleriyle uyumlu bir ürün olan M2, Apple oyun konsolu sertifikasına sahip tüm oyunlar için kullanılabiliyor.
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iPod, iPhone, iPad, Macbook, iMac ve Apple TV ile uyumlu olan M2 ile mobil oyunlarınızı da ürünü telefonunuz ile entegre hale getirerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda M2 ile TELLO markasına ait droneları da kontrol etmek mümkün.
Gamesir M2 Apple Uyumlu Kablosuz Oyun Kolu Teknik Özellikleri
- Şarj Olma Süresi: 1-2 Saat
- Çalışma Mesafesi: 7 metre
- Bluetooth Versiyon: 4.0
- Batarya: 800mAh
- Şarj Voltajı: 3.7-5V
- Şarj Akımı: 1-2A
- Tümleşik Telefon Tutucu
- TELLO Drone Desteği
- Parlak LED Butonlar
- Batarya Göstergesi
- Apple Uyumluluğu
- Çalıştığı Sistemler: iOS 7.0 ve üzeri, Mac OS 10.6 ve üzeri
- Ergonomik Tasarım
- Ürün Boyutu: 155x102x65.5 mm
- Kutu Boyutu: 191x130x87 mm
- Kutu Ağırlığı: 265 g
- Bağlantı: Bluetooth
Gamesir'in Apple uyumlu oyun kolu M2 hakkında daha fazla bilgi için dilerseniz buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz. Gamesir'in diğer oyuncu ekipmanlarına göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.