Son günlerde kripto para dünyasında yaşanan olaylar sonucunda birçok tartışma ortaya çıkarken, bu alanda iş ilanları açılmaya da devam ediyor. Garanti BBVA, LinkedIn üzerinden açtığı ilanda “Kripto Varlık Uzmanı” aradığını duyurdu.

Dev şirketler, her geçen gün daha da büyüyen ve genişleyen kripto dünyasına yavaş yavaş adım atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde %85,97’si BBVA tarafından satın alınan Garanti BBVA, açtığı iş ilanında kripto varlık yetkilisi işe alacağını açıkladı.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde piyasada büyük düşüşler yaşanan kripto dünyasına giriş yapan bankalar arasına Garanti BBVA’da katılıyor. 35 ülkede, milyonlarca müşterisi olan şirket, İstanbul’daki Sermaye Piyasaları ve Hazine Operasyon Müdürlüğü'nde çalışacak kişiler arıyor.

İşte Garanti BBVA’nın ilanı ve aranan şartlar

Garanti BBVA, LinkedIn’daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, “Kripto Varlık Uzmanı/Yetkilisi” aradığını ve işe alınacak kişinin kripto varlık işlemleri projesinde aktif rol alacağını duyurdu. İşe alınacak uzmanın sorumlulukları; kripto varlıklar hakkında ve sağlanan teknolojiler konusunda araştırma yapmak, yurt dışı hizmet sağlayıcıları ile görüşme yaparak sağladıkları alt yapı uygulamalarını öğrenmek ve bunların bankaya olan etkisini analiz etmek olarak sıralandı.

İşe alınacak yetkilinin diğer sorumlulukları ise şu şekilde:

Yasal mevzuata uygun, “Kripto Varlık Saklama” süreçlerinin oluşturulmasında banka ürünleri ile etkileşim alanlarını da belirleyerek destek olmak.

Yasal mevzuata uygun, “Kripto Varlık Saklama” şube süreçlerini yönetmek ve uygulamaları hayata geçirmek.

Kripto Varlık Uzmanı/Yetkilisi için aranan şartlar:

İşbirlikçi ve çeşitliliği yüksek ortamlarda çalışmayı seven,

Sonuç odaklı ve sorumluluk alan,

Müşteri memnuniyetine önem veren,

Karmaşık problemler için çözümler belirlemeyi seven,

Etkin iletişim kurabilen.

Bu pozisyon için adaylarda aradığımız zorunlu ve tercihen kriterler ise;

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,

İyi derecede MS Excel bilgisine sahip,

Mevcut iş deneyiminizde yazılı ve sözlü olarak İngilizce’yi aktif kullanabilen,

MS Office programları kullanımına hakim,

Sunum becerisi yüksek,

Kripto varlıklarla alakalı iş deneyimi olan.

Şirketin iş ilanına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.