Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ya da paylaşımlarla gündeme gelen Candaş Tolga Işık bu kez de Twitch yayıncıları hakkında bir tweet attı. Işık'ın tweetine kısa sürede birçok tepki geldi.

Gün geçmiyor ki bir kişi daha yeni medya yayıncılarının kazançları ile ilgili bir yorum yapmasın. Bugünkü yorumun sahibi gazeteci ve sunucu Candaş Tolga Işık oldu. Işık, bir Twitch yayıncısıyla tanışması üzerine attığı tweet ile yayıncıları karşısına aldı.

Twich’te oyun oynayarak yayın yapan bir kişiyle tanışan ve aylık gelirini öğrenen Işık, şaşkınlığını Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Birçok Twitter kullanıcısı gazetecinin paylaşımına tepki gösterdi.

Candaş Tolga Işık'ın Twitter paylaşımı:

Kendisi de bir TV kanalında yayın yapan Candaş Tolga Işık’ın yayıncıların kazancı ile ilgili paylaşımı yayıncılar da dahil pek çok kişi tarafından tepki aldı. Gelen tepkilerin çoğunluğu yapılan işin göründüğü kadar kolay olmadığı ve küçümsenmemesi gerektiği üzerineydi.

Gelişen medya araçları sayesinde kitleye ulaşma yöntemleri değişiyor ve başarılı olan her zaman olduğu gibi öne çıkıyor. Online çalışmanın yaygınlaşmasına rağmen çoğu meslek grubunda, yapılan işin sonucunda elde edilen başarı görmezden geliniyor. Ancak bu tarz bir yorumu bir yayıncıdan duymak daha büyük bir tepkiye yol açıyor. Işık'ın paylaşımına tepki gösteren kullanıcılar, ülkenin CEO’larının kazançları bir yana dursun herhangi bir meslek grubunun karşılaştırılmaması gerektiğini, yapılan iş sonucunda elde edilen başarıya odaklanılması gerektiği konusunda hem fikirdi.

İşte Candaş Tolga Işık'ın Tweetine gelen tepkiler: