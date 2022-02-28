CBC News muhabiri Charlie D'Agata, canlı yayın sırasında yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemi haline geldi. Kiev ile yıllardır savaşlara ev sahipliği yapan Orta Doğu'daki şehirleri karşılaştıran D'Agata'nın Kiev için 'daha medeni, daha Avrupalı' sözlerini kullanması tepki topladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dünya, yeni bir mülteci kriziyle daha karşı karşıya. Rusya’nın saldırılarından kaçan milyonlarca Ukraynalı, Avrupa ve çevre ülkelere sığınmaya başladılar. Şu ana kadar açıklanan verilere göre toplamda 500 binden fazla Ukraynalı mülteci, komşu ülkelere geçiş yapmış durumda.

Fakat bu kriz, aynı zamanda bazı tartışmaları da gündeme getirdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Ukraynalı mültecileri Orta Doğu ülkelerindeki savaştan kaçan mültecilerle karşılaştırmaya başladı ve insan faktörünü bir kenara bıraktı. Benzer bir tartışmaysa, geçtiğimiz günlerde CBS News ekranlarında muhabir Charlie D’Agata tarafından da canlı yayında aktarıldı.

CBC News muhabirinin tepki çeken açıklamaları:

Charlie D’Agata, canlı yayın sırasında başkent Kiev’den insanların kaçacağını anlattığı sırada “Affınıza sığınarak söylüyorum, burası Irak ya da Afganistan gibi on yıllardır çatışma yaşanan bir yer değil. Burası bunun yaşanmasını beklemediğiniz daha medeni, daha Avrupalı, bu sözleri dikkatle seçmem gerekiyor, bir şehir.” ifadelerini kullandı.

D’Agata’nın bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki topladı:

"Irak, işgal öncesi bu hasta kafanın bildiğinden daha medeniydi. %93-95 okuryazarlık oranı, %90'dan fazla ücretsiz sağlık hizmeti ve temiz içme suyu, sıfır intihar bombası... Sonra Irak işgal edildi ve masumlar katledildi. İronik olarak, Ukrayna askerleri de yardım etti."

"Yani ABD'nin Irak ve Afganistan'daki sivilleri "uygar olmadıkları" için öldürmesinde bir sakınca yoktu. Tamamdır."

"Bu, bir süredir gördüğüm en apaçık bağnazlık gösterisiydi."

“Nispeten medeni” ve “nispeten Avrupalı”, Slavları hiyerarşide kendini “uygar” ilan eden batıdan daha aşağı, ancak, örneğin, MENA bölgesinden daha yükseğe koyuyor. En fakir ülkelerden biri olan Yemen'deki uzun süreli savaşın az gündeme gelmesinin nedenlerinden biri de bu."

Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından muhabir, bir sonraki günkü yayınında özür diledi:

“Pişmanlık duyduğum sözler sarf ettim. Bunun için üzgünüm. Söylemek istediğim şey, burada yaşanan çatışmayı özel kızan şey yıllarca savaşmaktan zarar görmüş ülkelerin aksine bu ülkenin yakın zamanda böylesine büyük bir savaş görmemesi. Hiçbir çatışmayı birbiriyle karşılaştırmamalısınız. Kariyerimi bu savaşların herhangi birinin acısını anlatmaya adadım, nerede olursa olsun. Kötü kelime seçimi yaptım ve özür diliyorum.”