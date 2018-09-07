Seks Suçu' İşlediği Öğrenilen Oyuncunun Sahnesi Silindi

The Predator filminin yıldız oyuncusu Olivia Munn, içerisinde kendisinin de bulunduğu ve filmden çıkarılmak durumunda kalınan sahneyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Toronto Film Festivali kapsamında ilk gösterimine hazırlanan The Predator filminde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Filmin yönetmeni Shane Black'in çok uzun süredir dostu olan ve filmde Olivia Munn'un canlandırdığı karaktere cinsel eğilimler gösteren bir rolde oynayan Steven Wilder Striegel'in, geçmişte seks suçu işlediği öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından filmdeki sahnesi derhal silinen karakterle ilgili Fox cephesinden açıklama geldi:

"Stüdyomuz Bay Striegel'in role kabul edilişi sırasında özgeçmişinden haberdar değildi. Stüdyoların, aktörlerin özgeçmişlerini incelemesine engel olan bir yasa dolayısı ile kendisinin bir seks suçlusu olduğunu bilmiyorduk."

Konuyla ilgili sessiz kalmak istemeyenlerden biri de Striegel'in yakın dostu ve filmin yönetmeni Shane Black oldu:

"Bazı insanların bana katılmayacağını bilsem de herkesin ikinci şansı hak ettiğini düşünüyorum ve kişisel olarak bir arkadaşıma yardımcı olmak istemiştim."

Ancak gelen tepkilerden sonra adeta 'çark' eden Black, açıklamalarını farklı bir yöne çekti:

"Bu sabah gelen haberleri okuduktan sonra üzülerek söylüyorum ki arkadaşım tarafından yanıltılmışım. Bana hikayesini ve yaşadıklarının sonuçlarını anlatırken doğru söylediğini düşünmüştüm. İnsanlara ikinci bir şans verilmesi taraftarıyım ama bazen fark ediyorsunuz ki bu şans düşündüğünüz kadar garanti olmuyor. Kendisinin durumunu detaylıca inceledikten sonra kendimle ilgili hayal kırıklığına uğradım. Geçmişte ve şimdi Steve'in etrafında dolaşmasına izin verdiğim herkesten özür dilerim."

ABD'de seks suçlularının özel bir listesinin tutulduğunu ve bu tip suçluların 'Registered Sex Offender' adlı bir listeye alındığını belirtmeliyiz. Birçok eyalette bu tip suçluların ismi afişe ediliyor ve toplum içinde bu kişilere dikkat edilmesi sağlanıyor.