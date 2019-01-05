Snapdragon 855'e Ait Olabilecek Bir Geekbench Skoru Bulundu

Qualcomm'un Snapdragon ailesinin yeni üyesi 855'e ait skorların ortaya çıktığı düşünülüyor.

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ4'e ait birkaç ortaya çıkan Antutu sonucunda skorun 400.000'e yakın olması oldukça konuşulmuştu zirâ Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden %10 daha fazla skor alan bu işlemcinin ancak Snapdragon ailesinin yeni üyesi Snapdragon 855 olabileceği tahmin ediliyordu.

Sony Xperia XZ4'e ait Geekbench sonucunda işlemcinin model numarasının "msmnile" olduğu belirtilmişti. Bugün ise aynı Sony'de olduğu gibi "msmnile" model numaralı işlemciye sahip bir skor daha ortaya çıktı. Sony Xperia XZ4'e oldukça yakın sonuçlar gösteren yeni skor, "msmnile" model numaralı işlemcinin Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisi olabileceğini akıllara getiriyor.

Ortaya çıkan yeni "msmnile" işlemcinin aldığı tek çekirdekte 3.545 ve çok çekirdekte 11.150 skorları Snapdragon 845 ile karşılaştırıldığında %35 civarında bir performans artışı sergiliyor. Qualcomm'dan gelen Snapdragon 855'in 845'ten %45 daha güçlü olacağı sözüne karşılık "msmnile"ın 845'ten %35 daha güçlü olması, Qualcomm'un Snapdragon 855 üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor.