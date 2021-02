GeForce Now Benzeri Platformlar Oyunculuğun Geleceği mi?

Teknoloji geliştikçe birçok sektörde alternatif araçlar çıkmaya devam ediyor. Özellikle oyun sektöründe büyük bir kullanıcı alternatifi olabilecek olan bulut oyun platformları gelecekte önemli bir tercih olabilir mi? İşte bu yazımızda GeForce NOW, Xcloud, Amazon Luna ve Google Stadia gibi bulut oyun platformlarının oyunculuğun geleceğinde nasıl bir yer edinebileceğine bakacağız.

Oyun sektöründe yeni nesile geçiş yapıldı. Xbox ve Sony tarafında yeni nesil oyun konsolları piyasaya sürülürken; PC tarafına da NVIDIA ve AMD tarafından güçlü yeni nesil kartlar geldi. Yeni nesilde en çok tercih edilen platformlardan bazıları bunlar iken bir yandan da belki de gelecekte en büyük alternatif halini alacak bulut oyun platformları da gelişmeye devam ediyor.

NVIDIA tarafında GeForce NOW, Xbox tarafında Xcloud, Amazon tarafında Amazon Luna ve Google tarafında Google Stadia platformları gelişmeye devam ediyor. Peki acaba bu platformlar oyunculuğun geleceği m? Yazımızda bu soru çerçevesinde konuyu inceleyeceğiz.

Temelden başlayalım: Bulut oyunculuk tam olarak nedir?

Bulut oyunculuk, oyuncuların sadece internet ve uygun bir sıradan cihaz kullanarak ilgili şirketin sunucusuna bağlanıp oyun oynama üzerine kurulu alternatif bir oyunculuk anlayışı anlamına geliyor. Adını Bulut Bilişim teknolojisinden almakta ve bu sistem de bilgisayarlar, cihazlar ve sunucular arasında internet tabanlı bir bağlantı kurulup sanal bir makine oluşturulmasını sağlıyor. Kullanıcılar, ilgili bulut oyun platformlarını kullanarak onların sunucularına yani sanal makinelerine bağlanıp oyun keyfini doyasıya yaşayabiliyorlar. Bulut oyunculuğun özeti bu şekilde.

En popüler bulut oyun platformları

Google Stadia

Amazon Luna

Xcloud

GeForce NOW

Google Stadia

Bulut oyun platformları arasında ilk duyurulduğunda büyük ilgi toplayan Google Stadia, Kasım 2019’da çıkışını yaptı. Yeni rakiplerinin ortaya çıkışı ile rekabet yaşayan Google Stadia, diğer platformlardan farklı olarak bir kütüphane sistemi yerine hizmetten yararlanarak oynamak istediğiniz oyunu Stadia için satın almanızı istiyor. Yani Google Stadia oyunları ayrı olarak satılıyor. Stadia’nın öne çıkan özelliklerinden biri de kendine ait bir kontrolcüsünün olması. Bu kontrolcü sayesinde Stadia ekosisteminde uyumlu bir oyun deneyimine sahip olabiliyorsunuz. Stadia, dizüstü, masaüstü, mobil cihazların hepsinde çalışabiliyor. Servisin pro paketinde 4K 60 FPS’ye kadar destek sunulmakta.

Servisin 1080p için en az 20 Mbps; 4K için en az 35 Mbps internet hızı istediğini belirtelim. Servisin aylık fiyatı 9.99 dolar. Founder’s Edition adı verilen özel paketi almak isterseniz de 129.99 dolar ödemeniz gerekmekte. Aynı zamanda bölgelere göre gecikme durumları söz konusu olabilir. Google Stadia şu anda Türkiye için hizmet vermiyor.

Amazon Luna

Amazon, oyun sektöründe de attığı adımlar ile gelişmeye devam eden önemli bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Bulut oyun platformları arasında önemli bir yere sahip olabilecek Amazon Luna, Amazon’un sunucularından güç alarak kullanıcılara kaliteli bir deneyim yaşatmaya çalışıyor. Hizmet bünyesinde Luna+ kanalı için aylık 5.99 dolar ücretlendirme isteniyor. Aynı zamanda sistem üzerinde geliştiriciler tarafından açılan kanallara ayrı abone olup oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Ubisoft ile yapılan anlaşma sonrası Ubisoft’un sistemde kendine özel kanalı olacak ve yeni çıkan oyunlar çıktığı gibi Luna’da yer alacak. Ubisoft kanalının abonelik ücreti ise 14.99 dolar. Hizmetin kendine ait bir kontrolcüsü de bulunmakta. Sistem, şu an için ülkemizde hizmet vermiyor.

Microsoft Xcloud

Microsoft’un Xbox tarafı için attığı en büyük adımlardan birisi olan Xcloud, hali hazırda bulunan Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ile gelen bir bulut oyun hizmeti. Bu servisi kullanabilmek için Game Pass Ultimate aboneliği gerekmekte ve abonelik ile büyük bir kütüphane bulut üzerinden oynanabiliyor. Şu an Xbox Game Pass Ultimate’in fiyatı aylık 44.99 TL ancak Xcloud servisi ülkemizde hizmet vermediği için aboneliği alınca Xcloud’an faydalanamıyorsunuz. Microsoft’un hedefleri arasında Türkiye için altyapı çalışmaları da yer alıyor yani hizmet ülkemizde de yerini alacak.

GeForce NOW

Son zamanlarda Türkiye’ye gelecek olması ile gündemden düşmeyen NVIDIA tarafından sürülen bulut oyun hizmeti GeForce NOW, hali hazırda ülkemizde de kullanılabiliyor. GeForce NOW ile anlaşmalı platformlardan satın aldığınız oyunları NVIDIA sunucularına bağlanarak sanal makine üzerinden oynayabiliyorsunuz. Ortalama 15 Mbps ile 720p için yeterli kalite alınabiliyor. Daha düşük internet hızlarıyla da oynamak mümkün olsa da İnternet hızınız ne kadar yüksek ve sabit olursa deneyiminiz o kadar iyileşiyor. Duyurusu yapılana kadar Türkiye sunucusuna sahip olmayan hizmet, Turkcell GAME+ ile yapılan anlaşma sonrası Türkiye sunucularına sahip olacak. Bu sayede ülkemizdeki kullanıcılar düşük gecikme ve yüksek görüntü kalitesi ile hizmetten yararlanabilecek.

GeForce NOW’un şu an 2 farklı abonelik modeli var. Birincisi Basic adı verilen ücretsiz ve oyunculara 1 saat oturum süresi sunan model olurken; diğeri ise Premium adı verilen ve fiyatı Türkiye için henüz açıklanmamış RTX ve sınırsız oturum süresi içeren model oluyor. Ülkemiz için TL bazından fiyat henüz bilinmiyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi itibariyle beta süreci başladı ve 15 Mart 2021 tarihinde de servis hizmete başlayacak. İlk hak ön kayıt yapanların olacak.

Bulut oyun platformları kimlere hitap ediyor?

Bulut oyunculuk gelecekte İnternet teknolojilerinin de gelişmesiyle daha çok kitleye yayılmayı amaçlıyor. Bulut oyun sistemlerinin cihaz çeşitliliğin çok fazla olması ve çoğu kişinin elinde bulunan cihazlardan erişim imkanı sunması dolayısıyla oyun oynamak isteyen ancak elinde oyun oynamak için uygun bir cihaz bulamayan herkese hitap ediyor. Kullanıcıların cihazlara ekstra para vermek yerine hali hazırda ellerinde bulunan cihazlardan sadece İnternet bağlantılarını kullanarak oyun oynaması sağlanıyor. Kısacası bulut oyun platformları Oyun oynamak isteyen ve ekstra cihazı olmayan tüm kullanıcılar için tasarlanıyor.

Her yerde ve her cihazda oyun vaadi ne kadar gerçekçi?

Bulut oyun platformlarını en iyi şekilde ‘’her yerde ve her cihazda oyun keyfi’’ olarak tanımlayabiliriz, çünkü bulut oyun platformları internet bağlantısının olduğu her yerde ve neredeyse her cihazda oyun oynamanızı sağlıyor. Bu özelliği ile geniş kitlelere hitap etmesinin yanı sıra kullanıcıya büyük kolaylık sağlayarak diğer platformlara önemli bir alternatif olmakta. Yeni bir oyun konsolu veya PC almak yerine elinizde bulunan bir akıllı telefondan bile bulut oyun hizmetinden yararlanabiliyorsunuz.

İnternet hızı ne kadar sorun teşkil ediyor?

Bulut oyun platformlarını kullanmak için bir İnternet bağlantınız olması gerektiğinden bahsetmiştik. Ülkemizde özellikle en fazla şikayet edilen husus İnternet bağlantısı olduğundan dolayı bu hizmetleri kullanmadan önce çeşitli şüpheler oluşabiliyor. Çoğu platform, 1080p hizmet için minimum 20-25 Mbps civarında internet hızı istemekte.Türkiye için 2020 yılında ortalama İnternet hızı 27.86 Mbps olarak karşımıza çıkıyor. Bu da demek oluyor ki eğer hızınız ortalamaya yakınsa 1080p hizmet alabilirsiniz.

Tabii ki de gecikme değerleri ve hızınızın sabitliği de büyük önem taşımakta. Bu yüzden sunucular büyük önem taşıyor. Bulut oyun platformlarının Türkiye tarafında açtığı sunucular sayesinde gecikme en aza inebilir ancak her platform Türkiye için sunucu açma girişiminde bulunmuyor bu da ülkemizdeki kullanımlarda gecikmeye yol açıyor. Mümkün olan en az gecikme ve en yüksek ve sabit İnternet hızıyla deneyiminizi arttırabilirsiniz.

Ülkemizde seçenekler şu an için kısıtlı ama fiyat olarak en mantıklı seçenek hangisi?

Ülkemizde bir hizmet satın alırken en çok dikkat edilen özelliklerden birisi de fiyat oluyor. Çoğu kullanıcı şirketlerin Dolar veya Euro bazından direkt TL’ye çevrilen fiyatlardan memnun değil ve bu yüzden bölgeye özel fiyatlandırma talep ediyorlar. En popüler olan bulut oyun platformlarından GeForce NOW, Turkcell GAME+ ile yaptığı anlaşma ile TL bazında da bir fiyatlandırma kullanacak.

Basic modeli ücretsiz olarak sunulan GeForce NOW’ın Premium sürümü için Türkiye’ye özel fiyatlandırma bekleniyor. Diğer platformların Türkiye için hizmetleri henüz bulunmamakta. İleride açılabilecek olası sunucular ve yapılacak anlaşmalar ile özel fiyatlandırma da mümkün olabilir. Turkcell’in NVIDIA ile yaptığı bu büyük anlaşma ile bu adımların ilki atıldı diyebiliriz.

Güçlü bilgisayar donanımlarına gerçekten de elveda mı ediyoruz?

Bulut oyunculuğun gelişmesiyle akıllara önemli bir soru gelmekte. Çoğu kullanıcı güçlü bilgisayar parçalarının ve donanımlarının gelecekte tercih edilip edilmeyeceğini merak ediyor. NVIDIA, hem bilgisayar donanımı hem de bulut oyunculuk tarafında adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, bu adımları ile her iki tarafta da yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Elbette güçlü bilgisayar parçalarının bulut oyunculuk tamamen normalleşene kadar aramızdan ayrılması söz konusu değil.

Tabii ki bir de bu işin yayıncılık, tasarım, video düzenleme gibi birçok farklı boyutu bulunmakta. Bulut oyun platformları oyun konusunda her ne kadar büyük bir alternatif olsa da bu işlerle uğraşan kullanıcılar güçlü donanımlara ihtiyaç duyuyor ve oyunlarla da ilgileniyorlarsa bilgisayar parçalarına yatırım yapıyorlar. İşin birçok farklı boyutunu da göz önünde bulundurursak uzun bir süre daha güçlü bilgisayar parçalarının piyasada kendini göstereceğini söyleyebiliriz.

Bulut oyunculuğun artıları

Ekstra cihaz satın alma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

İnternet bağlantısı olan her yerde ve neredeyse her cihazdan erişim mümkün.

Oyunlar çok daha kolay elde edilen ve deneyimlenen bir eğlence aracı haline geliyor.

Oyun sektörü geniş kitlelere yayılabiliyor.

Bulut oyunculuğun eksileri

Özellikle birçok platformun şu an için Türkiye’de yer almıyor.

Özel fiyatlandırma çoğu platform için şu an söz konusu değil.

Türkiye’de internet bağlantıları stabil değil ve gecikme sorunu mevcut.

Şirketler, Türkiye’de sunucu açmadıkça gecikme sorunu ortadan kalkamıyor.

Bazı şirketler, ekstra abonelik ve cihaz desteği ile ekstra masraf çıkartabiliyor.

Son karar

Bulut oyun platformlarının oyunculuğun geleceği olup olmadığı sonucu yine kullanıcıya kalıyor. Bazı kullanıcılar için bu durum olumlu iken; bazı kullanıcılar ise konsollar ve bilgisayarların uzun bir süre daha ön planda olacağını düşünüyor. Bu platformları kullanacakların İnternet hızlarını, gecikme sürelerini, kullanacağı platformun sunduğu vaatleri ve abonelik ücretini detaylıca analiz edip nihai bir karar vermesi gerekiyor.

Sizler bulut oyunculuk ve bulut oyun platformları hakkında ne düşünüyorsunuz? GeForce NOW gibi platformları hiç deneme fırsatı buldunuz mu? Bulut oyunculuğun gelecekte önemli bir oyunculuk anlayışı doğurabileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.