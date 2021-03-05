GeForce Now Resmi Türkiye Fiyatı Açıklandı

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GeForce Now'un Hayalleri Başlamadan Bitirmesi Muhtemel Türkiye Fiyatı Açıklandı

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Turkcell GAME+ iş birliği ile geçtiğimiz ay Türkiye'de beta testleri başlayan bulut oyun platformu GeForce Now'un resmi Türkiye fiyatı aylık 74,90 TL olarak açıklandı.

Nvidia tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıllarda pek çok ülkede kullanıma açılan GeForce Now bulut oyun sisteminin Türkiye'deki beta testerine 15 Şubat 2021'de başlanmıştı

15 Mart 2021 tarihinden itibaren, Türkiye sunucuları üzerinden herkese açık şekilde hizmet vermeye başlayacak GeForce Now fiyatı üzerine uzun süredir kafa yoruluyordu. Açıklanan fiyatın beklentilerin biraz üzerine çıktığını söylemek mümkün görünüyor.

Nvidia GeForce Now Türkiye fiyatı: 

  • Basic: ​Ücretsiz
  • Premium paket: 74,90 TL/ay
  • Lansmana özel 3 aylık tek abonelik: 49,90 TL/ay

Geforce Now paket

GeForce Now Hakkında detaylı bilgi ve abonelik için buradan GamePlus'a ulaşabilirsiniz. Basic, yani ücretsiz olarak kullanabileceğiniz pakette, oturum süresinin 1 saat ile sınırlandırıldığını belirtelim. Eğer Premium paketten faydalanmak isterseniz, günlük oyun ihtiyacınızı rahat rahat karşılayacak 6 saatlik oturum süreniz bulunuyor ve RTX özelliğini de kullanabiliyorsunuz.

Eğer 3 aylık lansmana özel paketten faydalanmak tek seferde ödeme yapmanız gerektiğini, ancak toplamda 45 TL kadar avantajlı duruma geçebileceğiniz belirtelim.
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