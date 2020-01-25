Geliştiricilerin Hangi Platformu Tercih Ettiği Ortaya Çıktı

Her yıl gerçekleşen ve video oyun geliştiricilerine endüstrinin nereye gittiğini ve nasıl şekilleneceğinin sorulduğu GDC anketlerinin sonuçları yayınlandı. Bu yıl yapılan anketlerde oyun geliştiricilerinin hangi platformu tercih ettiği de ortaya çıktı.

Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC), her yıl düzenlenen ve dünyanın birçok yerindeki büyük oyun geliştiricilerini bir araya toplayan bir etkinlik. Bu etkinlik kapsamında yapılan bazı anketler, oyun geliştiricilerinin endüstri hakkındaki fikirlerini ortaya çıkarmakla kalmıyor ayrıca geliştiricilerin gelecekte neler planladığını da ortaya çıkarabiliyor. Bu sene yapılan GDC anketinin sonuçlarında geliştiricilerin hangi platformu tercih ettiği de üç farklı soru ile soruldu.

Bu sorulardan ilki, geliştiricilerin en son piyasaya sürdüğü oyunun hangi platform için geliştirildiğiydi. Bundan sonra gelen sorulardan biri şu anda geliştirilen oyunun hangi platform için geliştirildiği, bir diğeri ise bundan sonra geliştirilecek olan oyunun hangi platform için geliştirileceği oldu. Anket sonuçlarına göz atıldığında ilginç verilerle karşılaşabiliyor olsak da çoğunuzun tahmin edebileceği gibi bilgisayar, oyun geliştiricileri tarafından en çok tercih edilen platform oldu. (Listelerdeki yüzdelik dilimler %100’ü geçebilir, bunun sebebi son zamanlarda fazlasıyla yaygınlaşan cross-platform özelliği)

En son piyasaya sürülen oyun:

Xbox One—21%

PS4—24%

Nintendo Switch--12%

Mobile--40%

PC—54%

Geliştirilmekte olan oyun:

Xbox One—23%

Series X—9%

Xcloud—3%

PS4—25%

PS5—11%

Nintendo Switch—17%

Mobile—39%

PC—56%

Bir sonraki proje:

Xbox One—20%

Series X—17%

Xcloud—6%

PS4-20%

PS5—23%

PSNow—3%

Nintendo Switch—19%

Google Stadia—8%

Mobile—39%

PC—52%

Anket sonuçlarına göz gezdirildiğinde ilk olarak geliştiricilerin en son piyasaya sürdüğü oyunlar göze çarpıyor. Çoğu kişinin tahmin edebileceği üzere geliştiriciler en son piyasaya sürdükleri oyunlar için genellikle PC platformunu tercih etmiş. Konsollar arasındaki rekabette ise PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One konsollarının önünde yer alıyor.

Geliştiricilerin şu anda üstünde çalıştıkları proje sorulduğunda ise yaklaşmakta olan PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarını da görüyoruz. Şu anda geliştirilen oyunların birçoğu yine PC platformuna geliştiriliyor olsa da yeni nesil konsolların da es geçilmediğini görüyoruz. Bu noktada Sony’nin konsolları PlayStation 4 ve 5, Microsoft’un konsolları Xbox One ve Series X’i yine elemiş gibi görünüyor. Bunların yanı sıra oyun geliştiricilerinin favorileri arasında mobil platform da yer alıyor.

Geliştiricilerin bir sonraki çalışmalarında hangi platformlara yoğunlaşacağı sorulduğunda ise Sony, oyun konsolları arasında yeniden galip gelmeyi başarıyor. PlayStation 4 ve Xbox One eşit miktarda tercih edilse de bir sonraki neslin konsolları olan PlayStation 5 ve Xbox Series X arasında oldukça dikkate alınması gereken bir fark bulunuyor. Anlaşılan o ki Sony, yeni nesil oyun konsolları piyasaya sürüldüğünde oyun geliştiricilerinin bir numaralı tercihi olacak.