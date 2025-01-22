Google, Gemini uygulamasının ana sayfasını sadeleştirdi. Yeni tasarımının yanı sıra yenilenen de pek çok özellik içeriyor.

Google, Gemini uygulamasının ana sayfasını sadeleştirmek amacıyla tasarım değişikliğine gitti. Yapılan güncellemelerle birlikte Android platformunda yeni bir ana sayfa tasarımı kullanıma sunuldu.

Google, Gemini uygulamasının ana sayfasında yaptığı değişikliklerle, kullanıcı deneyimini daha basit ve anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyor.

Gemini ana sayfasında tasarım değişikliğine gitti

Yapılan değişikliklerle birlikte, "Gemini'ye Sor" alanında bazı önemli yenilikler gözlemleniyor. Artık sesli komut ve kamera girişi için kullanılan kısayollar bir arada sunulmuyor; bunun yerine, 'Artı' menüsünde Kamera, Galeri, Dosyalar ve Drive seçenekleri bulunuyor. Ancak, Dosyalar ve Drive yalnızca Gemini Advanced aboneleri için erişilebilir durumda. Aynı zamanda önceki tasarımda yer alan ayrım çizgisi kaldırılarak, daha temiz ve kesintisiz bir görünüm elde edilmiş.

Tasarımda yapılan diğer değişikliklerle, metin alanı biraz daha kısaltılmış ve Gemini Live kısayolu ise artık daha kompakt bir şekilde sunuluyor. Yapılan bu değişikliklerin Gemini uygulamasındaki kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getirdiği söylenebilir. Ayrıca Android sürümündeki sesli komut animasyonu da basitleştirilerek, mikrofon simgesinin etrafında mavi bir çember kullanılmaya başlanmış.

Gemini uygulamasındaki yeni tasarım Android kullanıcıları için sunulmaya başlandı. Benzer bir güncellemenin kısa süre içinde iOS platformu için de yayınlanması bekleniyor.