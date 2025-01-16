Çin merkezli yapay zekâ girişimi MiniMax, yepyeni yapay zekâ modellerini duyurdu. Bu modeller, Google, Meta ve OpenAI gibi firmaların modellerine rakip olarak geliştirildiler.

Alibaba ve Tencent gibi dev firmalar tarafından desteklenen Çinli yapay zekâ girişimi MiniMax, yepyeni yapay zekâ modellerini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre yeni modeller, Google'ın Gemini'ına, Anthropic'in Claude'una, OpenAI'ın GPT'sine ve Meta'nın Llama'sına rakip olacak şekilde geliştirildiler. MiniMax'in modelleri vadettiklerini yapabilirlerse yapay zekâ sektöründe önemli bir noktaya taşınırlar gibi görünüyor.

MiniMax'in duyurduğu yeni yapay zekâ modelleri, MiniMax-Text-01, MiniMax-VL-01 ve T2A-01-HD olarak isimlendiriliyorlar. MiniMax-Text-01, adından da anlaşılabileceği üzere metin odaklı bir yapay zekâ modeli. MiniMax-VL-01 görüntüler ile metinlere, T2A-01-HD ise ses teknolojilerine odaklanıyor.

MiniMax'in yeni modellerinin özellikleri şöyle:

Yapılan açıklamalara göre MiniMax-Text-01, 456 milyar parametreye sahip ve matematik odaklı sorularda Gemini 2.0 Flash gibi modellerden daha iyi performans gösteriyor. Yani şirketin açıklaması böyle. Ancak burada dikkat çeken detaylar var. Mesela MiniMax-Text-01'in 4 milyon tokenlik bağlam penceresi var. Bu da tek seferde 3 milyon kelimenin analiz edilebileceği anlamına geliyor ki bu değer, GPT-4o ve Llama 3.1 gibi modellerden 30 kat daha büyük.

MiniMax-VL-01'e bakalım. Yapılan açıklamalara göre bu model, Anthropic'in Claude 3.5 Sonnet modeline rakip olarak geliştirildi. Yapılan testlerde, bu yapay zekâ modelinin Gemini 2.0 Flash, GPT-4o ve InternVL2.5 modellerine yakın performans elde edildi. Yani bu modeli kullanmak için özel bir nedenimiz olmayacak.

MiniMax'in ses üreten yapay zekâ modeli T2A-01-HD, bazı etkileyici özelliklere sahip. Bu model, İngilizce ve Çince gibi 17 dilde ses üretimi yapabiliyor. Kullanıcı, üretilen sesin ritim ve tonunu da ayarlayabiliyor. Üstelik bu model ile ses üretmek isteyen kullanıcıların, sadece 10 saniyelik bir kayda ihtiyaçları olacak. T2A-01-HD, bu 10 saniyelik kayıt üzerinden ses klonlaması yapabilecek.

Çinli firmanın yapay zekâ modellerine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım yapay zekâ sektöründeki savaş, Çin ile ABD arasındaki rekabeti nasıl etkileyecek...