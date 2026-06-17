Gemini'ın Yeni Özelliklerini Erkenden Denemek İster miydiniz? Google Test Kullanıcılarını Arıyor!

Google, Gemini'ın yeni özelliklerini erkenden deneyebileceğiniz yeni bir test programı başlatıyor.

Google, Gemini'ın henüz yayınlanmamış ve üzerinde çalışılmakta olan yeni özelliklerini genel kullanıma sunmadan önce denetlemek amacıyla küçük bir kullanıcı grubunu bir araya getiriyor.

Google'ın Gemini'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Josh Woodward tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, "Gemini App Trusted Tester Program" adı verilen bu özel test süreci için sınırlı sayıda başvuru almaya başladı.

Kimler başvurabilir ve süreç nasıl işliyor?

Google’ın bu program için hedef kitlesi, yeni teknolojileri denemekten keyif alan ve yayınlanmamış özellikler hakkında yapıcı geri bildirimler sağlayabilecek "güçlü kullanıcılar" olarak tanımlanıyor.

Programa katılmak isteyen kullanıcıların, Josh Woodward'ın X duyurusunda paylaştığı özel bir Google formu doldurması gerekiyor. Formda başvuru sahiplerine isim, yaş ve yaşadıkları bölge gibi temel soruların yanı sıra meslekleri ve yapay zekâ araçlarını ne sıklıkla kullandıklarına dair detaylı sorular yöneltiliyor.

Şirketin başvuru formunda dikkat çeken bir diğer detay ise adayların rakip yapay zekâ asistanları ile olan deneyimleri oldu. Google; ChatGPT ve Claude gibi diğer popüler yapay zekâ araçlarını kullanan deneyimli kişilerin de bu test sürecine dâhil olmasını istiyor. Google, başvuruları değerlendirdikten sonra yalnızca uygun gördüğü kullanıcılarla doğrudan iletişime geçerek süreci başlatacak.