Apple Intelligence'ın en iyi özelliklerinden olan yapay zekâyla emoji oluşturma özelliği, çok yakında Mac cihazlara da gelecek.

Apple, ilk olarak haziranda tanıttığı yapay zekâ özellikleri Apple Intelligence birkaç aydır tüm cihazlarında kullanıcılarına sunuyordu. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan iOS 18.2’yle de en iyi Apple Intelligence özelliklerinden olan “Genmoji”, iPhone’lara ve iPad’lere gelmişti.

Ancak kullanıcılar, Genmoji’nin Mac modellerine ne zaman geleceğini merak ediyordu. Dün gece bu konuda beklenen haber nihayet geldi.

Genmoji, macOS Sequoia 15.3 ile Mac’lere gelecek

Apple, dün akşam işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin beta versiyonlarını resmen yayımladı. Bunlardan biri de macOS Sequoia 15.3 idi. Birçok özelliği beraberinde getiren yeni sürümün en çok dikkat çeken yanı, Genmoji’yi Mac’lerde de aktif hâle getirecek olmasıydı.

Yeni sürüm geniş çapta kullanıma sunulduğunda kullanıcılar, macOS’in emoji bölümüne eklenen bir buton görecekler. Bu kısım üzerinden de emoji oluşturabileceksiniz. Genmoji’leri metin tanımlamalarıyla oluşturulduğunu belirtelim. Nasıl bir emoji istediğinizi yazıyorsunuz, yapay zekâ da onu ortaya çıkarıyor. Tabii ki her Apple Intelligence özelliği gibi şimdilik bu da sadece İngilizce dilinde.

Peki Genmoji’yi Mac’lere getirecek macOS Sequoia 15.3 ne zaman çıkacak? Şu anda ilk geliştirici betası yayımlandı. Tahminlere göre sürümün geniş çapta çıkışı Ocak veya Şubat 2024 gibi olacak. Yani Genmoji de o zaman gelecek. Apple Intelligence özelliklerini Mac’inizde kullanmak için M1 veya üstü işlemcili cihazlara ihtiyacınız olduğunu belirtelim.